大陸女星劉詩詩以古裝劇《仙劍奇俠傳三》、《步步驚心》等劇走紅，長相清純自然的她擁有渾然天成的神仙氣場，讓她，縱使當了媽媽人氣依舊人居高不下，近日，劉詩詩前往現身電視劇《親愛的自己》發布會，她以一身仙氣噴發的襯衫裙裝造型登場，優雅氣質讓她瞬間成為眾人矚目的焦點。

照片中，她穿上來自 ALAÏA 2020秋季系列的純白襯衫，搭配 Simone Rocha ​半身裙，黑底上面有著精緻的印花刺繡，長度則巧妙落在小腿處，露出纖細的腳踝，成功營造出顯瘦的美腿曲線，典雅又兼具女人味，輕鬆穿出不同層次。

劉詩詩純白襯衫辣秀美腿曲線 刺繡半裙顯瘦辣翻（圖／摘自微博@明星爱街拍 ）

劉詩詩在穿上這身造型時，也不忘拍攝一系列「雨中漫步大片」 ​，只見她在九月秋日細雨中，撐一把傘靜享午後悠然時光，畫面浪漫又有質感，令眾人看了全戀愛，粉絲們看了紛紛直呼：「姐姐你帶著思雨終於來啦復工後的第一部劇不負等待～」、「清柔婉約太好看」、「美翻天」等。

劉詩詩純白襯衫辣秀美腿曲線 刺繡半裙顯瘦辣翻（圖／摘自微博@Twice-Chic）

劉詩詩與丈夫吳奇隆在去年4月喜迎兒子「步步」出生，火速在半年內調養身體後，她在去年10月正式復出，一連接下許多代言及戲約，她不僅產後狀態極佳，身材更是比過去更緊緻，舉手投足完全不像媽咪。