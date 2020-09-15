2020年秋冬，agnès b. BIJOUX首飾系列從巴黎總部的建築細節汲取靈感，運用不同材質的配搭，以及雙層、雙色結構的新穎設計，在法式簡約美學中展現多變風格，適合正式與休閒等各種場合，令造型更加醒目耀眼。

Rue Dieu系列具濃厚巴黎情懷的首飾，靈感來自agnès b.法國總部大樓的建築細節。這棟歷久彌新的法式建築，有著高低有致的層次感輪廓、灰白相間的門棚，欄杆飾以細緻珠形。本季汲取壁柱與牆身典雅的幾何線條，運用精湛工藝技術勾勒出繁複刻紋圖案，巧妙呈現總部大樓精雕細琢的一面。並藉由獨特方式將純銀氧化，加深對比層次，為此系列增添古樸、仿舊韻味。另一款式設計取自巴黎總部最具標識的大門，以細膩線條雕琢出門上細節。融合經典b. Logo，注入品牌意象。備有玫瑰金與銀色，能輕易展現個人風格，營造亮點。

法式復古情懷與現代摩登 2020秋冬首飾 優雅時尚新風格（圖／品牌提供）

經典b. Logo秋冬以精巧的鏤空設計，展現靈動新樣貌。字母尾端綴以施華洛世奇水晶，更襯得閃亮奪目。手鍊適合單獨配戴，或與字母吊飾相互搭配，增添獨一無二的個人特色；玫瑰金垂墜式耳環，隨著身體擺動綻放閃爍光芒，綻放高貴典雅的女性魅力。

法式復古情懷與現代摩登 2020秋冬首飾 優雅時尚新風格（圖／品牌提供）

本季的Iconic系列首飾，以多種面貌演繹agnès b. Logo字樣。充滿個性的粗獷鍊環，結合大寫AGNÈS B，備有灰銀色與黑鋼色，表面結合噴砂效果，營造獨特霧面質感，貼合街頭潮流，展現摩登都會魅力。其中一款手鐲結合手環與手鍊，雙層效果彷彿一次戴了兩件單品。手環表面並提供客製化刻字服務，賦予專屬的特殊意涵。

法式復古情懷與現代摩登 2020秋冬首飾 優雅時尚新風格（圖／品牌提供）

全新的網狀編織手鍊，採用925純銀製成，為造型增添迷人質感。輪廓時尚而雋永，可單獨配戴，亦適合與其他手環層疊搭配。另有雙層環圈、雙色設計，巧妙揉合白金色金屬與密鑲的施華洛世奇水晶，純淨晶透，展現極簡輕奢的迷人氣質。