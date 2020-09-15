韓國知名藝人孔曉振2019年出任伯爵亞太區品牌大使，蔚為一時佳話，促使品牌於今年再續情誼，與孔曉振再度合作。今年適逢世家伯爵Possession系列的30週年，孔曉振特別拍攝了最新形象照，共賀這重要時刻。

Possession系列生動鮮明的色調，啟發孔曉振呈現不同個性面貌和情感。各款金質和寶石，象徵獨有的意志和態度主張，呈現豐富多彩的面向。孔曉振以一身牛仔服飾，休閒展現時尚型格，配搭成雙的Possession系列墜鍊、手鐲及戒指，皆引領出各人內心總蘊藏的不同面貌，勇於展現自信魅力。

孔曉振戴18K黃金手鐲突破造型 簡約中秀精緻格調（圖／品牌提供）

全新形象大片中，孔曉振以不同造型和風格呈現樂活精神和玩味格調，粉紅色上衣更令其散發無限活力和甜美風采。「毫不矯飾，無懼被世俗定型」，一直是她讚揚的人本價值，因此在形象大片中，孔曉振勇敢展示自己的紋身，並挑選了Possession 30週年限量系列作品配戴。

孔曉振戴18K黃金手鐲突破造型 簡約中秀精緻格調（圖／品牌提供）

Possession系列於1990年面世，首件作品為18K黃金戒指，並於中央綴上旋轉圓環，於環間轉動。這個動作猶如神聖儀式，成為戒指與佩戴者之間別具深意的互動，讓Possession作品跨越珠寶界限，昇華為佩戴者的良師益友，啟發其自主掌控人生，令自己夢想成真。當佩戴者轉動這瑰麗的護身符，亦有如施放魔法力量，為自己帶來幸運和喜悅。旋轉的設計增添玩味色彩，令她生命中每分每刻均極盡精彩。

孔曉振戴18K黃金手鐲突破造型 簡約中秀精緻格調（圖／品牌提供）

周年紀念版延展這經典系列樂觀積極的能量，亦是孔曉振率真個性的完美表彰。她與品牌一樣具備活潑俏皮的本色，但真誠得體的待人態度，更為她贏得尊重和讚揚。在Possession 30週年限量系列中，她分別以不同款式的Possession 18K黃金手鐲妝點纖纖素手，並於腕間佩戴上全球限量130只的Possession 18K黃金腕錶，突破常規的配搭，為孔曉振的造型更添繽紛威采，在簡約中流露精緻的格調。