比利時時尚包包品牌Kipling，於2020年秋冬系列超越自我，推出Kipling X Keith Haring限量聯名系列。Kipling X Keith Haring限量聯名系列以簡單可愛的線條，勾勒出栩栩如生的圖案，將美式普普藝術注入到經典包款上，激盪出玩味盎然的新風格！

全系列共有6款式19包，多款設計滿足現代人豐富的日常行程，打造回頭指數100%的時尚潮包。Kipling自即日起至9/30日止，於台北信義百貨內限期打造實境體驗的拍照牆，凡上傳打卡照片即有機會獲得限量雙重好禮，快揪身邊潮友、時尚咖們一起IG打卡！

Kipling 2020年秋冬系列首發新品以創新設計顛覆以往，將紐約街頭藝術家Keith Haring最著名的圖騰聯名上包，推出Kipling X Keith Haring限量聯名系列，以美式塗鴉設計亮眼的自我風格，向街頭藝術家致敬。Keith Haring以大膽簡潔圖騰，勇敢表達出和平與愛的理念，此次聯名系列即融合Kipling經典風格，不僅為包款注入新能量，更於普普藝術的歷史中留下獨特足跡。Kipling全球產品和設計副總裁Denielle Wolfe表示：「Kipling與Keith Haring都相信城市是一個相互聯繫、一同創造和發現的地方」。

Kipling x Keith Haring限量聯名系列，城市街頭展現多變風格。（圖／品牌提供）

Kipling X Keith Haring限量聯名系列將塗鴉粉筆的筆跡，創作於兩色不同材質的包款上，黑色為防潑水尼龍材質，白色則為抓皺尼龍材質。其以線條勾勒出不同圖章，包含被愛包圍的群體、活力躍動的人群、生動活潑的萌犬等，搭配鮮豔惹眼的紅、黃、藍亮色，打造恣意不拘的潮流美學。而在吊飾、織帶設計相較以往也更具獨特，如跳脫常態的毛絨、公仔風格，改以2D白色平面搭配蘊藏多彩人像圖案的設計，好似地鐵的牆面讓人盡情揮灑創意；織帶印上聯名字樣，更顯潮流時尚感，同時也完美展現Keith Haring創作理念「藝術可以釋放靈魂，激發想像力，鼓勵大家不斷進步向前」。

Kipling將紐約街頭的普普藝術搬進信義百貨，自即日起至9/30日止，於新光三越台北信義新天地A11館 B1打造限定快閃潮流打卡牆 ，活動期間內拍照並上傳至社群平台完成任務，即可獲得童趣鑰匙圈乙隻，以及Kipling X Keith Haring限量聯名系列包款抽獎資格。

Kipling打造IG美拍打卡點，在台北信義區新光三越A11限時快閃，快揪朋友拍照感受美式風！（圖／品牌提供）

▍活動

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★抽獎活動參加方式：

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★獎品內容 ｜ 抽出1名粉絲，可獲得Kipling配件包跟乾洗手各*1

★公佈時間 ｜ 2020/9/24

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