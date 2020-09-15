人氣鍋物燒肉吃到飽餐廳「金洹苑」於9月滿一周年了！特別舉辦優惠活動邀請大家歡慶周年，消費不需加價即可享有和牛、伊比利豬吃到飽，還有應景的中秋活動，完成小任務即可獲得免費中秋牛肉禮盒，用餐人數越多送的越多，讓您回家與親友共享美好佳節！

2019年開幕的「金洹苑」成立一年就累積了不少死忠顧客，網路評論上也取的了好口碑，這些都仰賴由日本學藝歸國的主廚 Ryan及Eddie兩位老闆對於店內食材品質與服務流程的嚴格把關，因此也吸引了不少人氣網紅前來消費推薦。

「鍋物放題」每人880元＋10%服務費，就能品嚐到店內超過60種以上的食材，除了有頂級的「Prime 牛小排」外，更是下重本推出老饕級的「和牛沙朗」、豬肉界勞斯萊斯的「伊比利梅花豬肉」及「法國海螺」。（圖／品牌提供）

今年9月滿一周年之際，店內菜單全新改版，加入油花分佈均勻、肉質軟嫩的頂級Prime牛小排、老饕最愛的美國和牛沙朗、有神戶級豬肉美譽的西班牙伊比利梅花豬肉以及肉質Q彈鮮美、顆顆飽滿的法國海螺，以加量不加價的超高品質提升用餐感受，「鍋物吃到飽」每人880元＋10%服務費，「燒肉、鍋物吃到飽」每人1080+10%服務費。

金洹苑人氣料理，店內牛肉選用冷藏熟成肉提供和牛、Prime等級各式部位的牛肉，海鮮來自創辦人的家鄉宜蘭，料理師凌晨開車前往「南方澳漁港」親自選購當季新鮮魚種。（圖／品牌提供）

中秋節送月餅已經不稀奇，金洹苑特別打造了Prime級牛肉禮盒，9/15～11/30只要來店消費且於社群平台上轉發任一媒體報導文章，指定「燒肉、鍋物吃到飽」，兩人同行即贈送12盎司的牛肉、四人同行就送價值700元多達1公斤的牛肉，若是「鍋物吃到飽」，四人同行則贈送17盎司牛肉，今年中秋就以肉之名放膽大吃！