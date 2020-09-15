抗老保濕是所有女性一生的課題，談到在台灣擁有超強口碑的抗老乳霜絕對少不了「百優精純乳霜」，每三秒就能賣出一罐，30年來的銷售量更可以堆疊出1,000座101。熱銷的百優即將限時6天推出「免費快遞到家」的活動，快設定好鬧鈴絕對不能錯過！

「百優精純乳霜」含3大關鍵成份：超級生化玻尿酸N、獨家生化賦活複合物、玫瑰蘋果葉精華，能夠維持肌膚高效保濕，預防肌齡老化，並且減少明顯的細紋及皺紋，有助於提升肌膚光滑，讓肌膚更加緊實柔嫩，還可以抗黯沉修護肌膚彈力，再現年輕光采。

「百優精純乳霜」使用後肌膚保溼Q彈超有感。（圖／邱映慈攝影）

使用百優乳霜時，建議搭配獨門3步驟按摩操，讓保養效果更有感！

第1步：7秒 GOGO操

按摩功效：7秒還你Q彈透亮，肌膚漂漂無憂！

按摩手法：先單手沾取適量百優乳霜，左右輕點雙頰共4秒；之後雙手握拳，沿著雙頰由下往上輕推3秒，7秒內按摩全臉、恢復肌膚彈潤水份。

第2步：去去細紋走

按摩功效：輕鬆跟著做，和惱人眼下細紋說掰掰！

按摩手法：雙手沾取適量百優乳霜，輕點於眼下肌膚，之後以中指與無名指，螺旋狀按摩眼部肌膚，從眼頭按向眼尾，連按7次，即可輕鬆按出無齡水亮眼。

第3步：Happy保濕GO

按摩功效：深度滋養肌膚，鎖住水份更嫩Q

按摩手法：雙手沾取適量百優乳霜，輕點於臉部肌膚，之後以雙手輕壓，讓肌膚深度吸收百優。每日做一次，便能養出水煮蛋般白皙滑嫩的優質美肌。

「百優精純乳霜」一般容量為50ml，周年慶期間推出超值的75ml大容量包裝，往往引發鐵粉們搶購。（圖／邱映慈攝影）

9/22～9/27限時6天將推出免費快遞到家活動，只要在活動期間至台灣資生堂國際櫃官方網站之百優乳霜頁面，填寫收件資料，即有機會獲得7ml迷你百優乳霜免費快遞到家；9/25於官網下單結帳時(需含一瓶百優乳霜)，輸入「NO1乳霜王」即可獲得7ml迷你百優外送箱；9/30前至資生堂官方臉書，參加貼文抽獎活動，也有機會抽中7ml迷你百優乳霜；10/18之前，搭配迷你百優外送盒與迷你百優乳霜7ml，拍攝7秒GOGO操照片或影片並加入指定hashtag公開分享至個人Facebook或是Instagram 頁面，就有機會抽一年份百優精純乳霜！（活動詳情以資生堂官方說明為主）

迷你百優外送盒與迷你百優乳霜7ml。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★抽獎活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看「百優精純乳霜」含3大關鍵成份保養超有感！並留言告訴小編你想參加哪個限時活動～

★獎品內容 ｜ 抽出1名粉絲，可獲得資生堂百優精純乳霜50ml正貨*1

★公佈時間 ｜ 2020/9/24

★務必切實分享，得獎後需提供開獎前分享截圖，無截圖者取消得獎資格。

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。