牛爾老師今年已53歲，但出席自創品牌記者會時，整個人狀態看起來彷彿30初頭一樣，整整逆齡20年！牛爾老師分享了自己的保養秘訣，還解答了許多人疑惑的保養迷思，快來看看怎麼做才能和牛爾老師一樣永保青春吧！

牛爾老師分享自己很重視肌膚的滋潤和保溼，也盡量不熬夜，因為熬夜肌膚就不能正常的角質更新而發生毛孔粗大、氣色變差等情況，這主要是因為熬夜讓肌膚表層循環變差，想要改善熬夜後的膚況，根本之道就是要促進血液循環。可以將「京城之霜60植萃十全頂級全能乳」當作按摩霜，用量稍多，按摩全臉，接著再用熱毛巾熱敷，即可達到促進循環的保養效果。

牛爾老師表示京城之霜60植萃十全頂級全能乳是品牌非常熱賣的品項，心湄姐、美鳳姐都是愛用者。這次推出台灣花磚版還貼心搭配挖杓，讓人可用到最後一滴毫不浪費。（圖／邱映慈攝影）

許多人可能在保養步驟上會有個疑問，為何有些品牌是先水（化妝水）後乳（乳液），有些是先乳後水？牛爾老師分享這種討論比較常出現在日系品牌，而保養品的特殊使用順序往往是品牌所創造的一個保養儀式感，牛爾老師認為若喜歡保養後的感受比較清爽，就可以先乳後水，喜歡較滋潤就先水後乳，並不用被品牌侷限。但歐美保養品牌比較沒這個討論，是因為歐美品牌往往覺得乳液和乳霜是類似的東西，不像日系品牌的乳液較傾向化妝水的這種導入功能，因此歐美品牌往往倡導在化妝水後在乳液、乳霜之間擇一使用即可。

更多人會想問：開架和專櫃的乳液到底差在哪？牛爾老師認為除了瓶器和包裝這類基本的地方不同以外，最重要的就是成分不同。因為開架乳液為了成本考量，通常能運用的成分比較少，另外也必須做比較多的稀釋，因此質地通常比較清爽，較適合年輕肌膚。專櫃品牌因為價格較高，研發上在使用成分能發揮的空間比較多，也不需要多做稀釋，像是京城之霜全能乳在品牌中單價算偏高，能夠讓牛爾老師做很多發揮，像是加入5%積雪草成分等，這是開架品牌比較難以做到的。

因為疫情關係，牛爾老師在頻繁戴口罩後發現肌膚變得更不容易乾了，保養品也不用擦太多，因為口罩好像一個物理性隔離膜，讓臉上的水分比較不容易揮發，現在牛爾老師甚至在睡覺時也習慣戴口罩，覺得溫熱的氣在口罩內循環，肌膚反而比較保濕。許多人戴口罩臉會變紅，牛爾老師提醒戴鬆一點就能改善。牛爾老師本身就有戴眼罩睡覺的習慣，甚至還要戴兩層，他睡前除了基礎保養以外，戴眼罩前還會擦眼藥膏，覺得多了一層滋潤，甚至還覺得睫毛因此變長，現在除了眼罩以外還多了戴口罩，不但能更保濕，還能避免冷氣的風直接往肌膚上吹，也能降低肌膚和呼吸的敏感。