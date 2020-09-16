南韓38歲美聲女星李英賢 (이영현)，過去曾以聲樂樂團Big Mama活躍歌壇，而原本就圓潤的身材竟在結婚懷孕後一路飆升至95kg，還因此罹患妊娠糖尿病，讓她整個孕程都十分辛苦，而她也為了健康著想找來專家積極減肥，成功甩掉33kg，驚人的減肥成果吸引網友們熱議。

李英賢2003年出道時，便憑著混厚又聚爆發力的嗓音加入樂團Big Mama，而圓潤的身材也變成她的金字招牌。而睽違3年再次回到舞台舉辦線上演唱會的她，不僅瘦了一大圈、臉蛋也更加精緻、有精神。

但在受訪時她卻表示過去這段時間過得很辛苦，原來她2013年嫁給合作多年的經紀人後便宣布懷孕，但沒想到懷孕時患上妊娠糖尿病使體重持續攀升至95kg，就連血糖也變得不受控制，所以每餐飯後都要接受檢測相當艱辛。還想生第二胎的她為了自己與小孩的健康決定積極減肥，禁止所有的社交活動。

李英賢也開始靠著運動及飲食控制在減肥初期的3個月內鏟掉20多公斤，堅持到現在已成功鏟掉33kg，體重由95kg減至62kg，讓身高165cm的她看起來簡直瘦了半個人。她自己也表示成功減重後除了體態改變原本經期不順的問題也跟著消失，周圍的朋友都誇讚她看起來健康年輕了許多，讓她更有自信希望能繼續瘦到5字頭，而她驚人的成果也吸引大批網友留言讚賞。

在 Instagram 查看這則貼文 쥬비스광주점（@juvis_gwangju）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 10 日 下午 5:47 張貼