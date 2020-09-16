35歲女星周曉涵以甜美長相、豐滿D奶走紅，出道15年的她，在多部偶像劇中皆拿下女一角色，表現亮眼不僅被封為「偶像劇女神」，更靠傲人好身材接下不少廣告及代言，堪稱演藝圈發電機。

周曉涵時不時會在IG分享工作花絮，近日她發文並寫下：「一個女藝人登台前的補補與碎念。」只見縮時片段中，縱使正在梳化中，她依舊藏不住調皮的個性，時不時和化妝師聊天、開懷大笑、滑手機，甚至貼近鏡頭擺出可愛表情，搞怪模樣超圈粉。

在 Instagram 查看這則貼文 周曉涵 aмanda cнoυ⋆（@ilove7388）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 3 日 上午 8:32 張貼

不過周曉涵在補妝空檔一度前傾看向鏡頭，讓雪白的酥胸因過度擠壓意外側露，深邃的事業線一覽無遺，邪惡的畫面火辣破表，讓粉絲們看了紛紛直呼：「曉涵美美噠」、「不笑好兇，笑了好瘋」、「看到你笑就心情好」、「氣質大美女」等。

身高168cm的周曉涵有著32D的美胸，但她先前自曝，過去時常會為了拍戲瘦身，所以曾消風剩下C罩杯，後續求助美胸按摩才讓尺寸大升級，如今連續5年都順利拿下內衣品牌代言，完全是美胸女神無誤。