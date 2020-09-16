too cool for school X RURU 如意傲嬌貓系列，鮮明的人物特色、反骨精神的俏語錄、似豹似貓的獨家粉色花紋，一上市即受到熱情歡迎，全台品牌門市、品牌官網、寶雅藥妝店，熱賣好評不斷。

台灣電動機車第一品牌Gogoro慧眼識「貓」雄，暑假全新登場「Gogoro VIVA Lite」Piiink 系列電動機車，為了呼應潮流粉色及接觸更多女性客群，同步藉著開學季與新世代潮流議題，與彩妝界的藝術家too cool for school攜手合作，打造粉紅世界，全台10間Gogoro限定粉紅糖果門市同步響應，用too cool彩妝做有態度的自己，騎上最炫彩的Gogoro，讓每天心情都粉起來！

2020年9月起至10月10日止，於too cool for school官網、全台品牌門市(含快閃店)、寶雅藥妝店消費too cool for school全系列滿NT600，登錄活動頁面填寫發票資訊即可抽「Gogoro VIVA Lite 糖霜粉」最新粉色電動車(價值NT49,980)，加碼贈RURU如意限量帆布束口袋。

購買too cool for school美妝滿額抽「Gogoro VIVA Lite 糖霜粉」最新粉色電動車，價值NT49,980。（圖／品牌提供）

傲嬌貓咪RURU的名言：「能躺就不座、能騎就不走」一起和RURU美美馳乘。打造騎車完美不脫妝妝容，必須搭配RURU如意的愛美寶典。預約Gogoro試騎登錄資料，Gogoro加碼週週抽too cool for school X RURU如意聯名的愛美寶典彩妝。

RURU霸氣豪灑揮金，即日起至9/30至Gogoro全台門市拍照、完成指定打卡內容，即可免費獲得「RURU GO傲嬌COUPON券」，可享在too cool for school官網結帳折NT50、全台品牌門市(含快閃)結帳折NT100，豪氣加碼再贈「礦物粉紅鹽深層清潔水(迷你 30ml)」，快約好友一起去朝聖拿禮物吧！