空氣清淨機已經成為不少消費者家中必備的家電之一，而現在業者推出除了一般可過濾PM2.5的機種以外，更會對出針對性的產品，像昨（15日）LG就推出了為飼養寵物的消費者而設的LG PuriCare 360°空氣清淨機寵物功能增加版，能夠針對寵物帶來的毛髮及味道問題作處理，另外Honeywell也推出了針對甲醛的Air Touch X305，以解決家中有害易揮發氣體的問題。

LG PuriCare 360°空氣清淨機寵物功能增加版，雙層機種定價3萬8800元，單層機種定價2萬6800元。（LG提供）

全新的LG PuriCare 360°空氣清淨機寵物功能增加版特別加入了寵物模式，能夠增強下層吸力，可提升過濾35%以上懸浮於地板上的寵物毛髮，還有可拆洗式毛髮專用濾網，以魔鬼氈包覆並保護全面升級的HEPA 13醫療級濾網，也能輕鬆拆卸清洗或更換，另外還有光觸媒除臭濾網，經德國萊茵測試，訴求有效去除氨、乙酸、乙醛等寵物異味，除臭效果較標準濾網提升55%，讓居家空氣更加清新舒暢，只要每2個月在燈光或日光下照射3小時，即可讓光觸媒濾網除臭功能再生，使用起來也更健度環保。

Honeywell推出全新Air Touch X305，定價1萬8900元。（Honeywell提供）

Honeywell的Air Touch X305就擁有了Honeywell HiSiv複合濾網，訴求達99.9%高效過濾室內甲醛污染，其專利科技的獨特高矽疏水分子篩技術，能在高溼度環境下依然保有高吸附容量與速率，高效吸附並同時分解甲醛，避免二次污染，針對PM2.5、空氣中細菌等過敏源，也有99.9%的高效淨化力，還有業界高規的7段風速系統，即時偵測空氣品質，隨時為家中帶來好空氣。