女星許瑋甯擁有深邃輪廓及混血外貌，一出道就進入模特兒界引發不少關注，後續則轉戰戲劇圈嶄露頭角，演藝世界一帆風順。許瑋甯時不時就會在社群平台上分享生活，絲毫沒有女明星的架子，近日她與朋友相約舞蹈教室跳舞，更發出火辣片段，前凸後翹的好身材羨煞大票粉絲。

影片中，許瑋甯穿上短版運動背心搭配黑色系緊身褲，腳踩超高跟過膝靴，在輕鬆的音樂中性感的扭腰熱舞，零贅肉的纖腰讓大票粉絲看了全戀愛，紛紛留言大讚：「今天超有的啦辣起來」、「下次挑戰音樂劇了！」、「太性感」、「瑋甯跳舞超好看欸」等。不過許瑋甯身旁的朋友竟穿出熱褲大秀絕對領域，意外比她更辣。

在 Instagram 查看這則貼文 AnN HsU 許瑋甯（@anno8o7）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 8 日 上午 1:06 張貼

身為女明星，許瑋甯保養得宜，除了天生立體的五官，皮膚也是白皙光滑到不可思議，加上苗條的身材絲毫看不出已經36歲，私下的她都是透過積極運動健身及保養來維持姣好體態。

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許瑋甯一出道就進入模特兒界，後續則轉戰戲劇圈，陸續從小螢幕轉戰到大銀幕，2014年曾憑電影《相愛的七種設計》提名第51屆金馬獎「最佳新演員獎」，2016年更拿下台北電影獎最佳女主角獎項，先前更接下舞台劇《我的大老婆》演出，演藝世界一帆風順。