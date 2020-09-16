前空姐璇璇（本名：鄭詩璇）以姣好外型及火辣身材走紅，早在大學時期就是人氣超夯的校花級人物，當上空服員之後更火速走紅，目前則積極發展個人事業，賣起自己設計的鑽戒、珍珠等飾品晉升老闆娘，堪稱人生勝利組。
近日，璇璇以一身輕鬆的打扮去超市採買，可看出日常的她打扮依舊性感亮麗，以一身裸色貼身上衣搭配高腰熱褲，除了飽滿美胸十分顯眼，下半身的V字三角地帶更是若隱若現，以隨興穿搭也能展現好身材。
璇璇目前在IG已經吸引超過34萬名粉絲追蹤，她私下的個性親民活潑，時不時就會寫出語錄激勵粉絲，「如果世界都與你為敵，那麼就要強大到，世界都阻攔不了你的腳步！」展現知性的一面。
璇璇縱使早以成為人妻，人氣依舊居高不下，時不時就會曬出日常生活與粉絲們互動，在先前的七夕當天，她大方曬出與老公「香先生」的合照放閃，更寫下甜滋滋的情話：「我們友誼的小船已翻，可以開始愛情了。」超閃發文讓粉絲直呼：「好有愛的話」、「你們要幸福快樂下去」、「真的神仙眷侶」等。
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