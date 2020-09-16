本土劇女星吳婉君因在《炮仔聲》中飾演吳家雯一角走紅，今年36歲的她外貌出眾、身材姣好，舉手投足都散發濃濃女人味十足，身受大票男性粉絲喜愛，被封為新一代「台劇女神」。近日，吳婉君藏起胸前深V，身穿緊身旗袍大秀美腿，再次以好身材驚豔全場。

身材姣好的吳婉君向來不吝嗇展現，近日她和好姊妹們相約變裝，化身穿越時空的太太們，一起穿上古典風格十足的旗袍拍寫真，貼身剪裁讓魔鬼曲線一覽無遺，尤其白皙的纖瘦長腿超吸睛，令眾人看得血脈噴張。

在 Instagram 查看這則貼文 吳婉君Cocco Wu（@cocco__wu）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 12 日 上午 2:49 張貼

整組寫真都充滿夜上海風格，吳婉君笑稱自己是懷舊復古風的「千面女郎」，她寫下：「因為太美了，必須先上傳。儘管今夜拍了大概500張。」顯然對於一系列美照超滿意，她表示妝髮都是自己弄的，強大的造型功力令人相當佩服。

在 Instagram 查看這則貼文 吳婉君Cocco Wu（@cocco__wu）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 11 日 上午 9:24 張貼

吳婉君用心的造型引起網友留言狂讚：「旗袍古意美人茶」、「從哪兒穿越來的一群美女」、「你可以演這一類型的戲劇」、「覺得厲害的不是只有服裝、妝髮，表情和眼神其實也很到位」等。