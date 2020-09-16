南韓人氣女團(G)I-DLE於8/3發行全新單曲《DUMDi DUMDi》，重節拍的輕快曲風受到廣大粉絲的喜愛，推出短短幾天便登上音樂下載排行榜，MV也一舉突破6000萬人次觀賞。近日，身材火辣的成員徐穗珍(서수진)受邀登上時尚雜誌封面辣秀結實曲線，吸引網友的目光。

在團隊中擔任舞蹈擔當的22歲成員穗珍，長相甜美、個性隨和在團隊中經常以姊姊之姿照顧來自台灣及大陸的成員舒華與雨琦，在先前公開的直播影片中便能見證她們的好感情。加上她在綜藝節目《QUEENDOM》中以火辣的舞姿大跳知名歌曲《Senorita》後，人氣瞬間爆棚，也讓(G)I-DLE知名度竄升。

在 Instagram 查看這則貼文 서수진 徐穗珍 SOOJIN スジン（@soojin.gidle_0309）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 3 日 下午 7:38 張貼

近日受邀登上時尚雜誌《ZIGZAG》的她，在釋出的照片中他換上多套西裝造型，其中一套白色西裝裡穿著低胸貼身上衣，小露事業線；另一套則是內搭黑色斜肩造型內衣搭配單車褲，看起來休閒又帥氣。

網友看到後也紛紛大讚「這幾套太好看了」、「穗珍的魅力總是這麼致命」、「腹肌練得太好看了」、「果然是漂亮的小姐姐」。

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