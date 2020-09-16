adidas Originals在今年秋冬與加拿大新興女裝設計師Paolina Russo合作，以運動美學與女性曲線為設計靈感，融入高端時尚同時帶點90年代復古街頭風格，打造有如伸展台上的秀場單品。

adidas Originals與Paolina Russo聯名以明年即將於東京舉辦的運動賽事為主題，將單車衣褲、運動套裝與拳擊袍為服裝剪裁輪廓，打造充滿實驗性質的玩味造型與個性印花。除此之外，Paolina Russo對女性曲線和緊身衣的熱情更表現的一覽無遺，充分發揮她精彩的想像力，重新定義高端時尚。

adidas以明年即將於東京舉辦的運動賽事為主題，將單車衣褲、運動套裝與拳擊袍為服裝剪裁輪廓。(圖/品牌提供)

另一個設計路線則可視為寫給Russo位在加拿大安大略省家鄉的一封情書，以設計師年少時的運動環境與對女性身形的著迷，將Russo經典的3D編織科技再造，重現於集聚巧思的馬甲式上衣、緊身褲、洋裝、迷你裙、襪子以及繽紛多色的運動褲、T恤和手套，打造女性專屬的復古新時尚。adidas Originals Paolina Russo聯名系列將於 9月17日(四)上市。