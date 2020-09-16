從去年就廣受迴響的老爹鞋，因復古增高的外型設計造成轟動，吸引女性熱烈討論購買。本季 ECCO 隆重釋出首雙老爹鞋，魅力女性愛不釋「腳」的 CHUNKY SNEAKER 潮趣系列！以精緻皮革著稱的 ECCO 擁有全球最大的皮革供應商，九月搶先上市的全白款採用頂尖牛皮製成，拼接出蘊含層次的「全皮革」老爹鞋。

CHUNKY SNEAKER 流暢俐落的鞋型不僅好搭實穿，5公分的增高小心機更能修飾腿部的線條比例，與西裝褲、牛仔褲、裙裝都能相互搭出時髦OOTD！經典的白色鞋款日常搭配起來相當不費力，不管是在職場走跳的女強人，又或是街頭個性女孩都能完美駕馭。

潮趣老爹鞋甩開厚重「輕量」上陣 全皮革拼接質感倍增（圖／品牌提供）

ECCO 持續以「創新舒適」為核心價值，而 CHUNKY SNEAKER潮趣系列 正好能夠體現品牌的製鞋精神，打破大眾對於老爹鞋笨重厚實的印象。相較於市面上同類鞋款少了30％- 50%的重量，這都要歸功於品牌著名的 FLUIDFORM 一體成型科技！

潮趣老爹鞋甩開厚重「輕量」上陣 全皮革拼接質感倍增（圖／品牌提供）

於鞋模內注入輕彈優異的液體PU作為中底，於固化過程使鞋底與鞋身服貼密合，有助於大幅減輕重量且能順應足部曲線，讓穿戴的過程相當舒適輕盈。不僅如此，耐磨的橡膠外底更有助於抓地力，讓行走的每一步都能「輕」鬆自在，兼具「輕盈、增高、有型」的老爹鞋，將在今秋全方位打包女人的所有需求！