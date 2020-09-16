義大利頂級精品Salvatore Ferragamo於台北101旗艦店舉行「2020秋冬男女系列發表會」。活動當日邀請人氣女星曾之喬、戲劇新星陳昊森、新生代演員賴郁庭、范姜彥豐與各界名流雅仕出席，共同見證此一時尚盛事。

現場邀請時尚女星曾之喬穿著2020深藍色桑蠶絲印花洋裝，搭配VIVA米白色蝴蝶結包款及ETHER黑金拚色高跟鞋，盡顯女性優雅柔美的特質。活動現場曾之喬更表示，自己擁有品牌今年推出的VIVA尖頭蝴蝶結鞋款，因此對於同為VIVA家族系列的包款愛不釋手。這款包自在又隨興，搭配性很高，又有經典的品牌蝴蝶結配飾，一眼就被吸引。

戲劇新星陳昊森（左）與人氣女星曾之喬。（圖／品牌提供）

本季秋冬男女士系列對當代性別身份的多樣化進行了探索。品牌創意總監Paul Andrew認為時下對社會角色的定義不僅只能用性別來作分類，而是個人特質和生活品質的折射，因此刻意模糊男女性別的刻板印象。在Ferragamo女兒Fulvia Ferragamo的書中尋找靈感來源，將植物圖片應用在女裝系列的印刷圖案、針織品和刺繡襯衫上。此外，也從各領域的傑出女性形象中獲取靈感，包括蜜雪兒·歐巴馬(Michelle Obama)、妮娜·西蒙(Nina Simone)等，將實用主義運用在流蘇裙、及地長披風、薄紗植物印花服飾、刺繡襯衫上。

新生代男星范姜彥豐（左）與女星賴郁庭。（圖／品牌提供）

男士系列則從多個菁英男性形象著手，包含商人、賽車手、海軍等。在保持經典形象的美感前提下，推翻它既定的刻板印象，傳達男性可以多變形象，隨心所欲的透過穿著完成身份的轉換，達到21世紀所嚮往的自由。