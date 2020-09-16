嬌蘭藝術沙龍靜謐鳶尾淡香精情境圖75ml，9200元。（嬌蘭提供）

香水世家嬌蘭承襲百年香氛歷史，最奢華頂級的藝術沙龍系列，今年在添新成員「靜謐鳶尾淡香精」，以鳶尾花象徵保護與智慧，而這款香氛是由嬌蘭調香師戴芬‧潔克回憶巴黎著名的咖啡館時所誕生的靈感。

戴芬‧潔克想起巴黎街邊熱鬧的露台、城市的喧囂，以及空氣中的氣味，她把脣膏的香味與漫著熱氣的咖啡香帶入設計，將法式生活藝術注入香氛，這些都是日常的巴黎，卻毫無違和，前調立即展現出濃郁厚實的咖啡豆香氣，再以荳蔻和淡淡的佛手柑增加明亮層次，中調展現柔媚的鳶尾香調，後調則以香草的木質與皮革香氣帶來明亮的氣息。