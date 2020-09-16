香水世家嬌蘭以巴黎為靈感 打造日常奢華香氣 20:182020/09/16 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 左起，嬌蘭首席調香師Thierry Wasser、嬌蘭調香師Delphine Jelk。（嬌蘭提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嬌蘭藝術沙龍靜謐鳶尾淡香精情境圖75ml，9200元。（嬌蘭提供） 香水世家嬌蘭承襲百年香氛歷史，最奢華頂級的藝術沙龍系列，今年在添新成員「靜謐鳶尾淡香精」，以鳶尾花象徵保護與智慧，而這款香氛是由嬌蘭調香師戴芬‧潔克回憶巴黎著名的咖啡館時所誕生的靈感。 戴芬‧潔克想起巴黎街邊熱鬧的露台、城市的喧囂，以及空氣中的氣味，她把脣膏的香味與漫著熱氣的咖啡香帶入設計，將法式生活藝術注入香氛，這些都是日常的巴黎，卻毫無違和，前調立即展現出濃郁厚實的咖啡豆香氣，再以荳蔻和淡淡的佛手柑增加明亮層次，中調展現柔媚的鳶尾香調，後調則以香草的木質與皮革香氣帶來明亮的氣息。 #巴黎 #鳶尾 #香氣 #嬌蘭 #香水 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 時尚品牌推紐約塗鴉大師聯名系列 IG美拍打卡夯點快閃信義區 19:162020/09/15 時尚 快馬加鞭破紀錄 美祕密試飛下一代戰機驗證機 12:232020/09/16 軍事 adidas 聯手Paolina Russo設計女性一覽無遺曲線造型 12:422020/09/16 時尚 大同大學前進綠島 打造海底生物郵筒 13:022020/09/15 生活 「斜槓」博士吳勁毅接棒文化局長 打造「我花蓮我驕傲」環境 18:182020/09/15 寶島 蘋果村好飽飽兒童餐 萌翻上市 04:102020/09/16 產業．科技 新移民好廚藝 創業撐起全家 04:102020/09/15 地方新聞 桃園市優質紅茶評鑑結果出爐 龍潭茶農鍾桂香連莊奪冠 19:082020/09/15 寶島 CAMA豆留森林喜迎桂花雪 用3感官品嘗秋季風味 15:032020/09/16 生活 借重晶華「食」力 捷絲旅衝刺住房 21:062020/09/15 財經 時尚熱門新聞 周曉涵補妝空檔側露酥胸 一彎腰半球傾出引暴動 - 星光 - 時尚 最兇空姐璇璇洩V字三角逛超市 火辣居家穿搭曝光 - 星光 - 時尚 女偶像「襯衫扣子全開」張手辣洩黑bra馬甲線 - 星光 - 時尚 鄭爽漢服紗裙洩撩人曲線 ㄦ字收腰仙氣十足 - 星光 - 時尚 鮪魚平口抹胸當內衣穿 豐滿遛狗造型引人分心 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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