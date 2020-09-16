瑞莎本周五博士班即將開學，近來抱著原文書苦讀，仍不忘出席蕭邦（Chopard）珠寶展擔任開展嘉賓，趁著開學前夕的閒暇時光暫時放下書本，換上亮片銀色曳地禮服佩戴近兩億元的珠寶，可說是「最美麗的學霸」。
瑞莎笑說，博士班開學在即讓她很緊張，擔心看不懂中文會跟不上進度，「我最近已經展開預習，苦讀英文書了！」儘管抓緊時間預先苦讀，但她得知蕭邦有十億珠寶登台，還是無法割捨，尤其十年前她剛來台時就曾為蕭邦珠寶走秀，因此特別有感情，說什麼也要抽空出席盛會。
扮演多元角色的瑞莎，既是賢妻良母，且不忘奉獻所學回餽社會，在學校指導年輕體操選手，今年夏天她考上文化大學博士班，生活更是忙碌，但她仍不忘對珠寶的喜好，出席蕭邦珠寶展搶先鑑賞珠寶。
「女兒NIKA最愛藍鑽，但藍鑽很貴，我要加油！」瑞莎笑說，她和女兒都愛珠寶，未來她所有的珠寶都要留給女兒，除了藍鑽、鑽石和祖母綠，她也最喜歡有故事的珠寶，例如一款貓頭鷹珠寶表，讓她聯想到懷孕產檢做超音波，看到小小NIKA就像是可愛的貓頭鷹，代表了她與女兒第一次接觸的美好記憶。
蕭邦珠寶展即起至19日於萬豪酒店總統套房登場，採預約制，其中最貴的作品是要價上億元的祖母綠項鍊，鑲嵌8顆總共49.27克拉的祖母綠，創作靈感源自國際影展紅毯的巨星，另大自然的動物、花草也是蕭邦聯合總裁暨藝術總監Caroline Scheufele最喜歡的創作題材，靈感源自她在德國居所的後花園，如鳶尾花珠寶套件、貓頭鷹神秘表等，隨後珠寶將在台北101等各大蕭邦精品店巡迴展出，
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