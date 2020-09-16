上市即橫掃亞洲，秒成斷貨款的NARS超持久亮顏氣墊粉餅，2020年一舉完勝所有氣墊粉餅，奪得「韓國美妝指標大賞第一名」，強勢稱霸氣墊之王！

超持久亮顏氣墊粉餅蘊含「高活化果萃保濕精華」，拍上即煥發絕美微霧光美肌；結合「高強度聚光遮瑕因子」與「透氣醒膚科技」，可均勻服貼肌膚，毛孔瑕疵瞬隱無蹤；革新「高密度防護複合科技」，12H完美抗氧不黯沉，持久抗汗不脫妝，完美定格底妝最美的那刻！

NARS超持久亮顏氣墊粉餅推出健康膚色適用的新色號BARCELONA。（圖／邱映慈攝影）

想要在秋老虎發威、天氣不穩的此時擁有完美底妝，一定要試試看NARS自戀底妝奇肌術，4個奇肌步驟即可打造立體微霧光美肌！

NARS奇肌4步驟使用彩妝包含裸光妝前乳、超持久亮顏氣墊粉餅、妝點甜心遮瑕蜜、裸光蜜粉餅。（圖／邱映慈攝影）

1.神級妝前打底

使用NARS裸光妝前乳，質地輕盈高效補水，獨特添加中藥材「吳茱萸精華」提升血液循環，讓肌膚柔嫩充滿活力，透出自然澎潤、亮澤細緻的勻亮光澤肌。

2.日韓稱霸「無敵小方盒」打造持久底妝

NARS超持久亮顏氣墊粉餅可以打造超輕盈、高遮瑕、無敵持久的妝感，鎖水透亮，輕拍貼膚，高度遮瑕使毛孔瞬隱，瑕疵無蹤，持久抗汗不脫妝，打造完美定格的立體微霧光美肌。

3.巨星遮瑕重點修飾

NARS妝點甜心遮瑕蜜質地如絲緞般薄透，超強延展力的潤澤質地，添加中藥「厚朴萃取物」減緩鎮靜皮膚泛紅，極致保濕不卡粉，細緻貼合肌膚，隱藏各種瑕疵。

4.小紅書霸屏王「小白餅」完美定妝

NARS裸光蜜粉餅獨家「聚光複合物」提高肌膚對光的反射能力，隱藏細紋與毛孔，無重力細緻粉末柔滑零粉感，天然海洋萃取保濕因子讓肌膚長效抗氧，完美持妝一整天。

NARS超持久亮顏氣墊粉餅和裸光蜜粉餅號稱「底妝雙王」。（圖／邱映慈攝影）

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★獎品內容 ｜ 抽出1名粉絲，可獲得NARS奇肌4步驟整組正品*1，包含妝前乳、小方盒、遮瑕蜜、小白餅

★公佈時間 ｜ 2020/9/24

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