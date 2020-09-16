一年四季紫外線強烈照射下，肌膚不僅容易曬傷，長波UVA更是加速肌膚變老與曬黑的元兇，尤其這幾天秋老虎發威，大太陽讓許多人的肌膚被曬得又燙又乾，非常容易加速肌膚老化，因此能有效抵抗長波UVA，才能真正達到全方位防護。

全新發光美肌國民保養品牌inside out，攜手頂尖實驗室團隊，2020全新推出「全效清爽防曬乳SPF50+」，運用360°智能禦黑科技，獨特包覆技術，使防護更穩定、更持久，有效阻擋高達95%以上的紫外線，打造長效寬頻防護網，全面阻隔長短波UVA、UVB，防曬傷更防曬老！

inside out全效清爽防曬乳SPF50+。（圖／品牌提供）

「全效清爽防曬乳SPF50+」添加來自法國阿爾卑斯山有機夢蝶草，有效舒緩並修護曬後肌膚不適，加入玻尿酸保濕因子與辣木籽蛋白，補充因日曬流失的水分，強化肌膚屏障及對外界刺激的防禦力。清爽乳液質地，不悶、不黏、不泛白，與日常妝容完美貼合，給肌膚最透氣的全方位防護，不添加香精、人工色素，敏弱肌也適用。

此外，品牌官網獨家限量推出「夏末狂潮SPKETRE x YUN YUN SUN聯名眼鏡防曬組」，原價NT11,980，心動組合價NT3,680，不僅即刻體驗inside out全新全效清爽防曬乳，更可擁有來自義大利高質感手工太陽眼鏡品牌SPEKTRE 與孫芸芸YUN YUN SUN聯名太陽眼鏡，提供Gradient Green與Pastel Lavender兩色挑選，即日起限量搶購，售完為止！

SPKETRE x 孫芸芸YUN YUN SUN聯名眼鏡防曬組。（圖／品牌提供）

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★獎品內容 ｜ 抽出2名粉絲，每人可獲得inside out全效清爽防曬乳正品*1

★公佈時間 ｜ 2020/9/24

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