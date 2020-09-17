時序入秋，除了透過飲食為身體補元氣，更是肌膚進補的好時機！

夏秋交替之際，氣候及溫度的變化較大，加上東北風的吹拂，肌膚更容易出現乾癢、泛紅等亮紅燈的膚況。屈臣氏美容顧問分享「秋日換季保養大補帖」，整理換季時肌膚最需要「補」的三大要素：補水、補光、補氣色，並提出肌膚亮紅燈時的因應對策，讓你無痛養出免修圖美肌！

▍第一補：水潤美肌

從炎熱夏季歷劫歸來、馬上要面臨乾燥的冬天，在秋季這個時節交替的時刻，藉由「補水」鎮定敏感的肌膚，並解決乾枯、缺水的困擾，包括化妝水、面膜等產品都是最好幫手。另外，也可使用前導保濕精華等產品，打開肌膚吸收通道，讓後續的水分補充更完整，幫助肌膚持久水潤，提升肌膚彈性與緊緻度。

▍第二補：發光美顏

夏季時肌膚因為陽光摧殘或皮脂分泌造成的粗糙、暗沉、粉刺等肌膚困擾，在此時也可藉由在日常保養程序中加一些酸類產品，溫和為肌膚進行角質保養，輕鬆讓肌膚煥然一新。

▍第三補：紅潤氣色

入秋之際天氣忽冷忽熱，稍加不注意就容易使細紋悄悄浮上顏面，或因為循環不好而出現疲累老態。近幾年「超級食物」不只在飲食界大放異彩，最近也開始在保養圈盛行，何不選擇添加「超級食物」的保養品，並搭配適度按摩，使肌膚健康有朝氣。