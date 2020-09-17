現代女孩常因作息不正常或睡眠不足而影響膚質，尤其在在早晨起床時、白天突然照鏡子時這2大瞬間會深深感到肌膚看起來好疲倦！這時最需要能快速完妝、打造飽滿細緻肌膚的底妝品，粉餅絕對是女孩們上妝省時的好幫手！

▍1.碧麗妃 極喚精靈療癒光粉餅 SPF25・PA+++

極喚精靈療癒光粉餅獨特3種粉末聯手打造超越APP美肌效果的柔霧感，「精華液粉末」完美修飾因毛孔粗大、粗糙而紊亂的膚質，「好氣色粉末」自動補正暗沉黃肌和泛紅膚色，「自動校正粉末、清透持妝粉末」藉由光線反射修飾毛孔，持續控油並進化成自然的光澤透明感，一整天肌膚清透不暗沉。

碧麗妃 極喚精靈療癒光粉餅 SPF25・PA+++。（圖／品牌提供）

▍2.PUPA 天使肌柔霧感粉餅

「天使肌柔霧感粉餅」是PUPA粉底家族全新控油型底妝，含天然植物澱粉、礦物粉末，可吸收多餘皮脂，光滑肌膚表面。富含「百合萃取物」，可有效幫助肌膚達到保濕平衡、柔滑舒適，細緻肌膚，隱形毛孔，呈現柔美無瑕的「天使肌膚」，推薦給介意毛孔粗大、出油脫妝的人使用。

PUPA 天使肌柔霧感粉餅。（圖／品牌提供）

▍3.黛珂 AQ完美精質極燦粉餅

潤澤保濕質地，粉體細緻柔滑，拍彈之間輕鬆延展於肌膚，如雪花般融化於肌膚表面，宛若為肌膚覆蓋上一層薄紗，擁有優異的保濕力，上妝同時為肌膚補充潤澤度，由內而外綻放高雅光澤，實現滿溢透亮光澤的無瑕肌膚。