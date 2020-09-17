PS5將於11月19日全球開賣 定價499.99美金即入手 05:332020/09/17 中時 石欣蒨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年遊戲界的大事，當然少不了Sony的PlayStation5終於即將上市，今（17日）台灣時間早上4時，Sony終於在線上發表會上，公布了正式的上市時間及價格，將於美國、日本、加拿大、墨西哥、澳洲、紐西蘭及韓國將於11月12日率先上市，19日於全球開賣，而PS5定價為499.99美金（台幣約1萬4620元），另Digital Edition為399美金（台幣約1萬1690元），同時也公布了更多即將上市的遊戲細節，像是很多經典大作也將於PS5上登場。 #將於 #PS5 #美金 #19日 #開賣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Sony PS5遊戲主機確定11月開賣 399美元可入手數位版 09:262020/09/17 科技 艾思特9／24辦理登錄前籌資 04:102020/09/17 證券．權證 《國際產業》索尼PlayStation 5售價399美元起跳 11月中旬開始銷售 08:522020/09/17 財經 又增3境外移入 全台新冠累計病例達503例 指揮中心14：00說明 10:032020/09/17 生活 家樂福嚴選 好酒禮盒開賣 04:102020/09/17 產業特刊 台積電除息賣壓湧現 大盤下跌逾60點 09:102020/09/17 財經 淡水隔93房違建 鐵腕強拆收75萬 04:102020/09/17 地方新聞 壽險8月新保費 90個月最低 04:102020/09/17 金融．稅務 奇力新CB18日將屆 股價ㄧ度重返三位數 10:142020/09/17 財經 美次卿克拉奇確認訪台 41年來國務院最高層級 03:422020/09/17 國際 時尚熱門新聞 周曉涵補妝空檔側露酥胸 一彎腰半球傾出引暴動 - 星光 - 時尚 女偶像「襯衫扣子全開」張手辣洩黑bra馬甲線 - 星光 - 時尚 掰了小鬼！妞妞「 筋骨軟Q」性感身材戀上富二代 - 時尚 歐陽娜娜辣秀長腿狂噴溫柔氣質 晉升設計師推聯名服裝 - 時尚 - 時尚 滑雪正妹揪閨蜜側露半球 雙邊開洞洩圓弧曲線 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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