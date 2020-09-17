今年遊戲界的大事，當然少不了Sony的PlayStation5終於即將上市，今（17日）台灣時間早上4時，Sony終於在線上發表會上，公布了正式的上市時間及價格，將於美國、日本、加拿大、墨西哥、澳洲、紐西蘭及韓國將於11月12日率先上市，19日於全球開賣，而PS5定價為499.99美金（台幣約1萬4620元），另Digital Edition為399美金（台幣約1萬1690元），同時也公布了更多即將上市的遊戲細節，像是很多經典大作也將於PS5上登場。