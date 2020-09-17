台灣女星吳怡霈從記者當上了主播，接著進軍戲劇圈當藝人，她自從去年與日籍男友分手後就積極衝刺事業，代言及主持工作接連不斷。近日，她參與外景節目開播記者會，穿出一套氣勢滿分的長版灰色西裝，不料下半身竟大膽失蹤，性感造型瞬間引發話題。
吳怡霈先是回顧自己的經歷，接著透露最新主持的節目《能戰！全民新視界》即將播出，她完全藏不住喜悅，希望立刻跟粉絲們分享，只見她發出一系列美照，並寫下：「不來些美腿寫真特輯怎麼可以？」最後更附上一段俏皮的走台步影片，纖瘦程度相當驚人。
為了和身上的oversize灰色西裝搭配，吳怡霈穿上同屬淺色系的米白色踝靴，簡直和白皙的美腿合為一體，看起來不僅時髦又有個性，更是顯瘦度100分！如果是有小腿肌困擾的女性朋友，不妨把同色系的技巧學起來喔！
吳怡霈一雙筆直的美腿在鏡頭前來回走，下半身更若隱若現內搭黑色小褲，零贅肉比例讓網友們看了不禁狂讚：「美成這樣，合情嗎？合理嗎？」、「這一露不得了氣勢非凡！而且在大小姐身上再次印証，身高不重要，重點是要比例好！」她則謙虛親自回應：「我助理懂拍啦」。
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