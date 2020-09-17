台灣女星安心亞以天使臉孔配上魔鬼身材走紅，先前才剛推出新專輯《愛得起》，以歌詞勉勵眾多女生傳遞自信能量，近日又登上時尚雜誌展現好身材，她以一身緊身的洋裝登場，纖瘦的水蛇腰令人看了瞠目結舌，火辣程度破表。

寫真中，安心亞換上一套灰黑色貼身裙裝，傲人上圍藏不住，更在腰間處有著挖洞設計剪裁，微露出緊緻的ㄦ字腰及美臀曲線，模樣相當誘人，同時她也大方秀出美腿，整體造型更連髮型都十分用心，配上淺粉色的個性濕髮，展現性感女人味。

在 Instagram 查看這則貼文 安心亞AMBER AN XINYA ✿（@xinya_an）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 5 日 上午 8:34 張貼

安心亞一系列神級寫真更釣出女星郭書瑤（瑤瑤）來大讚：「太美。」安心亞則回應：「啾」來展現兩人好交情，大票粉絲看了也紛紛回應：「我喜歡第3張」、「時尚又帶著性感」、「被美暈」、「古典宏觀新猶創意」等。

在 Instagram 查看這則貼文 安心亞AMBER AN XINYA ✿（@xinya_an）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 3 日 上午 5:18 張貼

其實看似光鮮亮麗的安心亞曾表示，過去對於自己的外型並不滿意，除了自認大腿比較粗壯，「每次看照片都覺得鼻孔太大，曾想動刀縮鼻。」不過近年則投入重訓健身的行列，每周進健身房3次，每天至少做300下仰臥起坐，靠運動練出好身材之後也成功找回自信，積極勉勵廣大粉絲動起來，相當正能量。