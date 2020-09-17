31歲瑞典超模艾爾莎·霍斯克(Elsa Hosk)以籃球員身分出道，空靈容貌與177cm的高挑身材讓人無法忽視，後續火熱往時尚圈發展，目前是「維多利亞的秘密天使」中的一員，她曾在年度大秀上穿過價值100萬美金的「夢幻胸罩」，足見她的高人氣，目前在IG上成功吸引超過624多萬位追蹤者喜愛。

近日，Elsa Hosk 在IG上PO出沙灘寫真，只見她一絲不掛躺在沙灘上，從頭到腳僅貼滿繽紛的彩色亮片就出場拍攝，超狂的S型曲線全被看光，她大方轉正面，用雙手撫胸遮重點，若隱若現的風格直接辣翻全場。

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Elsa Hosk 從堅挺美胸、螞蟻腰到長腿都令人看了嘆為觀止，照片上傳短短幾小時便吸引超過17萬人按讚。

在 Instagram 查看這則貼文 elsa hosk（@hoskelsa）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 16 日 上午 8:24 張貼

Elsa Hosk 全系列美照幾乎讓網友們看了全傻眼，0布料的國王穿搭讓性感身材一覽無遺，也引起網友接連讚嘆：「馬甲線太狂」、「無敵大膽的女神」、「太有魅力了吧」、「史上最正籃球員」等。