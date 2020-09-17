20歲女星歐陽娜娜（Nana）頂著星二代光環出道，日前積極在大陸發展，更被粉絲們親暱取了「娜比」小名，成為紅遍兩岸三地的新生代女神！除了廣告、代言、綜藝節目及電影等演藝事業，近日她又跨界成為服裝設計師！對於多才多藝的娜娜又解鎖新身分，立刻引起粉絲們熱烈討論。

擁有高顏質的歐陽娜娜是許多精品品牌的寵兒，如今她自創服飾，當然也要自己親自代言，寫真中，娜娜頂著招牌的黑色長直髮視人，氣質清純可人，她穿上以小鹿斑比造型創作的全套衛衣、土色系羽絨外套展現青春活力，更把豹紋元素混搭襯衫，簡單就穿出時髦的美式休閒風。

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其中最吸睛的，是歐陽娜娜穿上咖啡色西裝配短裙，大方秀出白皙纖瘦的美腿，下半身踩著黑色高筒軍靴，微厚的底平衡了甜美感，更凸顯出她的個性，實現創意靈感。

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歐陽娜娜將最愛的小鹿斑比元素融入單品，推出一系列聯名系列的服裝單品，整個系列都是軟萌的大地色系，童趣十足的設計更像徵「Dream comes true」的概念，她表示，「希望把善良和勇敢傳遞下去。」 ​