30歲大陸女星藍盈瑩以經典宮廷劇《後宮甄嬛傳》中「浣碧」一角走紅，近期則火熱登上綜藝節目《乘風破浪的姐姐》，她精湛的唱跳實力在眾多女星PK賽中表現優異，雖然最終沒有成團出道，人氣卻意外飆漲，成為代言接不完的女明星。近日，她身穿惹火的開胸禮服出席活動，展現姣好身材。

照片中，藍盈瑩身穿一套純白色的無袖禮服搭配白色高跟鞋登場，氣質溫婉的她很適合淺色系穿搭，修身剪​​裁巧妙勾勒出她婀娜多姿的身材，搭配她的一頭俏麗短髮，看起來清純高雅，光靠優美纖瘦的曲線就穿出迷人氣質。

藍盈瑩出席活動，以正面開衩的禮服展現好身材。（圖／摘自微博@鱼乐小玩家）

藍盈瑩除了展現凹凸有致的曲線，這件禮服裙更採取正面開胸的大膽設計，細長的開口讓酥胸若隱若現，尺度性感破表，就連下半身的裙擺處都有開衩，讓大長腿成為亮點，展現她169cm的高挑優勢。

《甄嬛傳》浣碧藍盈瑩正面開出惹火洞口 ㄦ字裙開衩洩亮點（圖／摘自微博@鱼乐小玩家）

藍盈瑩優美肩頸線和白皙皮膚美到不科學，加上收腰設計呈現出纖腰，在視覺上看起來更顯瘦，令大批粉絲們看了直呼：「是不是越來越瘦了？」、「拖地裙擺太時髦」、「好美哇」、「我心中的第一名」、「美貌實力好強」等。