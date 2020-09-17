法國軍靴品牌PALLADIUM創立於1920年，並於1947年以先進技術及高端科技，為法國軍隊生產軍靴，經過70多年，結合出潮流與實用性，將流行元素融入PALLADIUM百年基因，時至今日，品牌跨越了世代界線攜手Z世代意見領袖推出了「PAMPA FUTURE」未來系列，開創潮流全新紀元，品牌在2019年提出年度品牌計畫#UNIFORMOFTHEPEOPLE，除了持續為全世界帶來正向的改變，今年也延續大膽探索精神，打造全新未來系列鞋款。

由PAMPA不敗鞋型為基底，結合軍風潮流元素並以「MAKE THE FUTURE」標語設計，鼓勵年輕族群自信發聲，開拓自我風格道路。而瞄準Z世代族群當道，連結過往大膽創作的品牌精神，從改變開啟未來，邀請愛粉追求無畏挑戰的生活，同時不忘PALLADIUM初衷，透過自由演繹穿搭情境，為世界帶來正向改變。

法國軍靴集結全球4位KOL推標語設計 開創Z世代潮流新紀元（圖／品牌提供）

首發形象影片包含彩妝見長的Tiffany Hunt以未來感特效妝詮釋PAMPA FUTURE鞋款設計，James Lewis則是透過高超繪畫技巧繪出美式漫畫風格的系列鞋款，並呼籲粉絲一同加入創作行列，另外還有Lucki Starr及Ryan穿戴上未來系列，藉由特效短影片演繹Z世代的展現自我的方式，透過動態創作強調鞋款特色與各自擅長的領域展現，示範年輕世代勇於展現自我。

法國軍靴集結全球4位KOL推標語設計 開創Z世代潮流新紀元（圖／品牌提供）

此次釋出的未來系列概念鞋款，選用經典PAMPA為創作基底，推出極簡實搭的黑白配色、硬派風格的軍綠色系以及席捲潮流圈的大膽橘，另外同步打造低筒鞋型，鞋身皆以「MAKE THE FUTURE」標語設計，後跟的鞋提織帶則印有「ALL UNIQUE - ALL TOGETHER」核心理念，呼籲共同踏出舒適圈，迎向不被框架的全新紀元。