女星孫芸芸先前在社群網站分享與女兒廖思惟的出遊照，兩人有如閨蜜一般的時尚穿搭也讓手上的Chloé Daria Bag有了「閨蜜包」的稱號！今年秋冬，Chloé再推金屬鍊帶搭配迷你包型的「閨蜜包2.0」──Mini Daria，不過這回由第一名媛的姐姐孫瑩瑩接力曬包！不讓妹妹專美於前，孫瑩瑩以粉色Mini Daria搭配辮子頭，看起來同樣青春無敵，減齡裝扮獲得孫芸芸以五個眼冒愛心的表情符號表示讚賞。姊妹倆以包較「靚」，不聞煙硝味，反而讓人見識她們的好感情！

在 Instagram 查看這則貼文 孫瑩瑩（@i_am_yen_yen）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 30 日 下午 8:14 張貼

以包展現深厚交情的還有徐若瑄及其圈中好友侯佩岑、柯佳嬿和Melody等人，四位美女有志一同地選用Daria Bag妝點日常造型，卻也各自演繹不同穿搭範本，絲毫沒有撞包窘況：徐若瑄肩揹棕色徽章款Mini Daria，與其俏麗形象相得益彰。

在 Instagram 查看這則貼文 徐若瑄VivianHsu（@vivianhsu.ironv）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 9 日 下午 9:52 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Patty Hou 侯佩岑（@houpatty）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 11 日 上午 12:36 張貼

侯佩岑手持黑白女性圖騰款Mini Daria，則顯得氣質出眾；Melody更是一連選用兩款Mini Daria點綴少女裝束，甜美模樣連關穎都留言認證：「真的是少女耶～」。然而三位時尚前輩依舊不敵後進柯佳嬿燦笑搶鏡；柯佳嬿選擇容量寬敞的灰色中型Daria Bag，讓她得以工作順便度假，從包裡無意掏出的橙子卻使她拍美照時不禁笑場，精心打造的文青風格瞬間破功。

在 Instagram 查看這則貼文 Melody Liu 殷悅（@melodykliu）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 14 日 上午 3:01 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 柯佳嬿 Alice Ko（@alicekochiayen）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 9 日 上午 1:35 張貼

Daria Bag為Chloé今年推出的熱門包款，以敞開拉鍊、露出老佛爺Karl Lagerfeld設計的Chloé字母緹花襯裡而聞名；包款由紋面和亮面小牛皮製成，材質硬挺但觸感柔軟，三只手柄以及向馬術和馬具工藝致敬的手工編織握把設計，除了賦予更多持用方式，亦為包款增添極高辨識度。因為易於搭配加以容量充足，Daria Bag甫上市便榮登品牌暢銷寶座，而繼春夏發表的中型和小型Daria Bag之後，今年秋冬Chloé更乘勝推出金屬鍊帶搭配迷你包型的Mini Daria，讓不同風格的時尚人士都得以找到自己的命定包款！