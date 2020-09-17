瘋狂洗版各大媒體平台IG、FB、甚至是PTT及Dcard的IPSA「流金水」，每每在檔期創造絕佳銷售成績，今年周年慶IPSA特別為了喜愛流金水的顧客推出大滿貫組合，6種組合新手、資深粉都挑的到最適合的！

圖左是周年慶限定的美膚機能加大組，含加大版美膚微整機能液300ml，價值NT1600優惠價NT1440。（圖／邱映慈攝影）

幫不同膚質量身打造的水乳液「ME小白瓶」，歷經7代改革，第8代共有5大系列17種號數，能滿足各種肌膚所需，油肌不出油、乾肌不乾荒，肌膚比小綿羊還乖！是許多資深鐵粉的最愛。每年周年慶眾所期待的ME小白瓶加量組，今年也不讓人失望，推出第1瓶原價、第2瓶43折的加量組優惠，絕對超值鐵粉必收！

預購會限定的流金霓彩三件組，含美膚微整機能液200mlx3，價值NT3780優惠價NT3060。（圖／邱映慈攝影）

無論是第一次購買IPSA的新手或是骨灰等級鐵粉，最想入手的單品前三名就是美膚微整機能液(流金水)、ME濕潤平衡液(ME小白瓶)與淨化歸0前導精萃，稱為「IPSA金三角」。今年周年慶IPSA幫新手鐵粉都組好保養套餐，「超級水嫩新客組」推薦給新手，可以一次入手最強水乳1+1，剷除痘痘粉刺林！「明星美肌三角組」推薦給骨灰鐵粉，輕鬆囊括IPSA金三角，買3就送7，無腦買周慶超簡單！

新手推薦流金水發燒組，含美膚微整機能液200ml、美膚微整機能液30ml、美膚微整精華凝凍4.5g、化妝棉50入，價值NT1752優惠價NT1134。（圖／邱映慈攝影）

日系文青保養品牌IPSA在今年周年慶滿額贈禮精選出最熱門的商品來回饋顧客，絕對不會湊數亂送，囊括銷售NO.1流金水：美膚微整機能液、暢銷ME小白瓶：ME濕潤平衡液、口碑夯品：泥狀角質按摩霜e等，更在第二檻推出保養組與洗卸組，讓顧客能在滿額贈禮中有更多不同的選擇。