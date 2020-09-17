許多知名好萊塢女星及貴婦名媛都曾公開讚賞白松露的保養療效，白松露至今仍無法透過人工培育，需歷經5至10年生長周期，且一年僅有10月至12月短短3個月的極寒時節得以採收，產量極度珍稀，在最好的年份，全年產量也只有3噸左右，相對於年產量約35噸的黑松露，可想而知其珍貴程度，這也是白鑽松露為什麼被稱為超豪奢極品的原因！

阿爾巴白松露蘊含超過200種珍罕抗老成分，能有效抑制老化蛋白質，達到改善細紋、毛孔粗大、色斑、暗沉、缺乏彈性等肌膚問題。為此，le charme瑞士實驗室研究出獨家專利的萃取方式，以平均每13至16公斤的白松露，精萃出1公斤左右如鑽石般珍貴的白松露活化精萃，滴滴蘊含高濃度的白鑽松露活膚因子，能有效徹夜再生並修復肌膚，深度滋養保濕直達肌底，促進肌膚重新健康生長，重現青春光彩。「le charme白松露超微脂系列」，打開熟齡肌膚頂級抗老保養的奢華之旅，以白松露的賦活能量金緻演繹成為貴婦級保養臻品，全面顛覆女性奢養肌活的感官饗宴！

為了讓忙碌的現代女性可以更快速、更有效率的維持肌膚的青春活力，le charme瑞士實驗室特別設計研發出「白松露冰川露」，暱稱「白松露面膜水」，結合全球最珍罕的阿爾巴白松露及整瓶滿滿的ECOCERT認證阿爾卑斯超微脂冰川水為主要基底成分，揉和瑞士精品工藝0.1微米超微脂載體，瞬間為肌膚注入珍貴成分的完美能量，倍速滲透吸收，倍速潤澤緊緻。除了具有絕佳保濕彈潤效果之外，更能有效直達肌膚每一吋紋理，一掃疲憊的肌膚狀態、重啟肌膚的健康活力與光澤。另外還同步添加「ECOCERT認證深海紅藻」與「歐洲七葉樹精萃」等珍稀成分，達到長效緊緻、修護、防禦肌膚的最佳功效。

le charme白松露冰川露140ml。（圖／品牌提供）

le charme品牌官方建議每天早晚使用「白松露面膜水」，每次3個6秒鐘、3次6滴，給予肌膚深度呵護。使用時先將「白松露面膜水」倒在掌心、用雙手手掌的微溫喚醒蘊含的保養成分、然後用全手掌以按壓的方式輕拍於全臉，緊接著用雙手手掌輕輕包覆臉部肌膚按壓，每次按壓約2、3秒鐘，從下巴開始由下往上、到額頭後以向外劃半圓方式回到下巴，全臉重複3次。運用雙手手掌輕輕按壓臉部肌膚時的包覆感與微溫，除了能讓全臉肌膚盡情放鬆，更能有效加速精萃自義大利阿爾巴白松露及阿爾卑斯超微脂冰川水的珍稀成分完整直達肌膚深層！