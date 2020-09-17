任容萱今17日受邀出席ALUXE(亞立詩)活動，身穿白色鏤空禮服演繹童話王國Disney設計的ALUXE Disney Bridal Collection公主婚嫁系列新品，最愛的是白馬王子類型是可以從城堡中解求她出來的王子。

ALUXE(亞立詩)發表5組全新公主婚嫁系列，含小美人魚Ocean of Love及Sparkling Happiness、魔髮奇緣Hope Gleam、阿拉丁Be My World及睡美人One Day，品牌設計靈感汲取自迪士尼童話故事裡的浪漫元素及男女主角性格，將每段故事中的愛情點滴與祝福象徵注入婚戒設計中。

任容萱受訪是被問到小鬼猝死，一聽到消息就很「心痛、遺憾」，回憶剛出道時在片場很生澀，而小鬼則是會帶領她並說「不要怕，有我在」，而且他總是很陽光，帶給片場歡笑聲，拍照時也會做鬼臉；至於明天(18日)會設靈堂，王容萱表示，會和朋友一起去向小鬼告別。

任容萱演繹ALUXE迪士尼公主婚嫁系列。(圖/品牌提供)

任容萱這次出席活動時，戴上了小美人魚Sparkling Happiness及魔髮奇緣Hope Gleam的一克拉求婚鑽戒及結婚戒，映襯出甜美中同時帶有女性自信的優雅氣息，不論是單戴鑽戒，或是鑽戒與結婚戒疊戴搭配的多種佩戴方式。任容萱也透露，未來幻想在海島辦婚禮，期待白王子可以實現。