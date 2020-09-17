新客於現場完成會員註冊，即可獲得「有機三日體驗組」(價值NT$720)，數量有限。（Oui Organic唯有機提供）

肌研極潤保濕化粧水，全球熱賣一億瓶。（肌研提供）

肌研史上最強7種玻尿酸 媲美專櫃の保濕力。（肌研提供）

DHC超緊緻賦活霜50g，1350元。（DHC提供）

DHC Q10持久透亮隔離霜SPF30_PA＋＋_30g，550元。（DHC提供）

DHC滋養化粧水米奇米妮限定180ml，1450元。（DHC提供）

DHC金靚白水亮防曬乳_SPF50＋_PA＋＋＋＋_50mlDHC580元。（DHC提供）

台灣保養品牌「Oui Organic唯有機」從18日至2021年2月28日打造品牌概念店，進駐東區，概念店提供完整的美容保養商品，包含臉部保養、身體保養、芳療保養、有機香芬、髮品及母嬰用品產品，從頭到腳，由內而外呵護身心，照顧大人也照顧寶寶。針對多項明星商品推出SOGO獨家優惠組合，還有一系列的開幕限定活動及好禮，詳情可洽品牌官網。

日本百年樂敦製藥的肌研，一向以極致潤澤的卓越保濕效果深受消費者喜愛，今年與日本同步上市全新「極潤金緻」系列，添加日本樂敦研發獨家的「乳酸菌發酵玻尿酸」和多種玻尿酸成分，再創市場話題。

DHC針對亞洲氣候發表金靚白水亮防曬乳 SPF50＋ PA＋＋＋＋，研發出「胺基酸包覆抗UV薄膜」的獨家技術，將防曬乳延展於肌膚後，「胺基酸包覆抗UV薄膜」會和皮脂成分產生反應，瞬間形成均勻且高密合性的抗UV薄膜，維持耐汗及耐水的超強防曬效果。 DHC金靚白水亮防曬乳全新添加能將水滴彈開的「多機能阻絕粉末」，確實彈開汗水及水分，阻絕防曬脫落的同時又能抑制黏膩感，維持肌膚表面清爽舒適，並減少沙粒的附著。

DHC祭出魅力購物節，22日起至10月31日，全面85折，特惠組合最低46折，消費滿3000元現抵300元。