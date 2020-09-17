不論歐美系或日韓彩妝控，現代女性追求的底妝流行絕對少不了裸妝感元素，彷彿天生開啟美肌模式，粉感無痕跡，尤其在秋老虎發威天氣潮濕又悶熱時，最渴望的就是擁有「會呼吸的底妝」！

全新登場的PUPA「無痕肌」底妝家族，主打14H肌膚有氧呼吸，回溯肌膚本色，暢快展現零瑕的自然妝感。無痕肌底妝家族新推出主打水感零油光的「特霧超時零瑕疵粉底液」，以及主打鎖水的「無痕輕透持久粉底液」，另外還有控油必備的「天使肌柔霧感粉餅」，搭配PUPA熱銷No.1的遮瑕、蜜粉餅組合，每個人都能輕鬆成為底妝專家。

「特霧超時零瑕疵粉底液」是柔焦型粉底液，採用革命性專利「Last & Fix」色素技術，展現出絕佳持色力，全天候維持肌膚平滑、明亮、不怕暗沉來襲。加上獨特薄膜及揮發性配方，具有對抗悶熱、流汗溼氣的長效持妝功能，一整天面不脫妝！為了打造輕透底妝，採用創新聚合物成份，結合輕量化質地及活性成份，能有效修飾肌膚瑕疵，實現自然裸妝感，輕盈服貼。其中超細緻球體粉末可創造令人驚艷的「微霧感」美肌。

特霧超時零瑕疵粉底液呈現「微霧感」的妝效，無油、無香料、無酒精，較敏感的肌膚也可以安心使用。（圖／邱映慈攝影）

「無痕輕透持久粉底液」是全新保濕感底妝，富含維生素E，啟動抗氧化保護作用，並含補水活性成份，具阻隔效果，形成高保水屏障，幫助肌膚長時間鎖水，維持14小時持久不脫妝。添加天然蜂蠟成份，提升使用舒適度。含橄欖萃取物，可增強肌膚彈性。質地如奶油般滑順綿密，極致服貼，呈現「輕盈、光澤感」的妝效。

無痕輕透持久粉底液呈現「輕盈、光澤感」的妝效，若秋冬肌膚比較乾燥的人可選用這款。（圖／邱映慈攝影）

「天使肌柔霧感粉餅」是PUPA粉底家族全新「控油型」底妝，含天然植物澱粉、礦物粉末，可吸收多餘皮脂，光滑肌膚表面。富含百合萃取物，可有效幫助肌膚達到保濕平衡、柔滑舒適，細緻肌膚，隱形毛孔，呈現柔美無瑕的「天使肌膚」。可搭配粉底液使用，作為定妝粉使用。

天使肌柔霧感粉餅粉質非常細緻，可明顯修飾毛孔，也可當做控油的定妝粉使用。（圖／邱映慈攝影）

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★公佈時間 ｜ 2020/9/30

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