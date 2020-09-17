饒舌歌手「瘦子E-SO」陳昱榕受邀出席宇舶表（HUBLOT）Big Bang Sang Bleu刺青腕表新品發表會，身上的刺青與腕表上的幾何刺青圖騰相呼應，更添藝術品味。近來瘦子密集出席時尚活動，問他是否打算跨界成為時尚咖，他笑說：「我沒有跨界時尚，是時尚主動來找我！」，霸氣十足。
宇舶表於2016年與刺青藝術家Maxime Plescia-Buchi合作Big Bang Sang Bleu刺青腕表，以刺青圖騰取代傳統指針，充滿前衛藝術風格，深受年輕世代腕表藏家和時尚人士的喜愛，其中不乏藝術家、建築師等專業人士，由於是全球限量款，台灣只分配到一兩只，經常是「來一只賣一只」，相當受歡迎。
瘦子搶先佩戴一只今年才剛發表的Big Bang Sang Bleu II墨白計時刺青腕表，幾何圖案的刺青藝術從面盤一路延伸至表殼、表帶，感覺更加有稜有角，充滿個性。同樣熱愛刺青藝術的瘦子坦言非常喜歡Maxime Plescia-Buchi的刺青作品，佩戴Big Bang Sang Bleu II腕表，就好像隨身攜帶活動的微型藝術品，「就像我，也是個藝術品」。
宇舶表今年春季在杜拜發表Big Bang Sang Bleu II墨藍計時碼表，廣受好評，秋冬轉而主打黑白色系，有全黑與墨白兩款計時碼表，其中墨白款搶先在台上市，全黑款目前則僅在網路販售。
Big Bang Sang Bleu II計時碼表以複雜卻和諧的立體結構美學，將幾何圖形建構於腕表上，透過鏤空表盤與透明表背，可清楚欣賞Unico機芯的運行美感，動力儲存達72小時，搭配「單鍵式」快拆表帶裝置，可搭配黑色飾邊的白色立體橡膠表帶。
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