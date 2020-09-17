來自日本的無添加品牌FANCL，全產品不使用防腐劑、人工香精、合成色素等易誘發肌膚刺激、不適成份，務求提供安心、安全、新鮮與高效的美容呵護，因此擁有一票鐵粉。在一年一度的周年慶盛典，人氣商品的加大版和超優惠組合絕對不能錯過！

▍攻略1.限量加大版卸妝液單瓶就打8折

今年適逢品牌40周年，歡慶日本市佔No.1、每4秒就賣出一瓶的「MCO速淨卸妝液」銷量突破1億瓶，特別推出180ml限量加大版，且破天荒購買單瓶即可享8折優惠！

MCO速淨卸妝液原包裝為120ml，周年慶期間推出180ml的加大版包裝。（圖／邱映慈攝影）

FANCL MCO速淨卸粧液限量加大組，原價NT5,035優惠價NT4,222約83折，內含：MCO速淨卸粧液180ml x3、淨膚柔滑潔顏粉50g x2。（圖／邱映慈攝影）

MCO速淨卸妝液採用「超微細速淨技術」，不論是防水眼妝、唇膏或底妝，都能一次卸淨，遇水即刻分散成微細分子，協同「毛孔角栓潔淨油」與「保濕潔淨配方」，有助溶解毛孔角栓，卸後肌膚依舊水嫩細緻。

使用FANCL MCO速淨卸妝液和他牌卸妝油同時搓揉唇膏、眼線筆10秒鐘，FANCL溶解彩妝的速度較快。（圖／邱映慈攝影）

FANCL MCO速淨卸妝液乳化速度也比他牌卸妝油迅速，以同樣水量沖洗後無彩妝殘留。（圖／邱映慈攝影）

▍攻略2. 優惠入手體驗頂級抗老新品

今年上市熱賣至缺貨的「逆齡賦活前導精萃」及「逆齡賦活精萃」首次加入周年慶戰局，組合折扣低至86折，想嘗鮮或是希望賦予肌膚新鮮、頂級抗老呵護的消費者，不妨把握此刻入手體驗！除了「零防腐劑」、只給肌膚滿滿鮮純營養呵護的保養優勢，此兩支新品配方皆添加「玫瑰煥活成長精華」與「葡萄嫩芽精華」，優化膠原蛋白新生與代謝循環，提升保養效率，並針對紋路精準修護。

FANCL逆齡賦活煥采組，原價NT12,950優惠價NT11,214約86折，內含：逆齡賦活前導精萃 x 1盒、逆齡賦活精萃18mL x2、優格活氧面膜 x 1盒。（圖／邱映慈攝影）

▍攻略3.三肽膠原蛋白美肌飲料買6送1、買9送2、買12送3

眾多新娘婚前亮膚首選、深受保養專家、營養師、美容編輯們喜愛的「三肽膠原蛋白美肌飲料」，特別端出「彈嫩體驗組」(買6盒送1盒)與「季美容組」(買9盒送2盒)，於百貨預購會以及直營門市購買，還有限定「長效密集豐彈組」(買12盒送3盒)特惠，想囤貨就趁現在！「三肽膠原蛋白美肌飲料」擁有日本專利配方三肽膠原蛋白，切合肌膚所需，分子細小極易被吸收，無添加防腐劑，液態劑型無腥味，適合飯後或睡前飲用。

▍攻略4. 穩膚保養、遠離口罩肌，首選日常護理加強組

舒緩口罩肌、養護穩定不易敏感、長痘的健康膚質，保養原則首重簡單，不只程序要簡單，也該留意配方是否複雜、添加易誘發肌膚不適成份。FANCL日常護理系列，不添加防腐劑、人工香精等疑慮成份，具備絕佳滲透特性，能將多種珍貴護膚營養帶入肌底，簡單水、乳兩步驟，先補濕再鎖水，是穩膚保養的不二首選！在周年慶檔期，更推出日常護理組合，以簡單的程序、無添加的鮮純配方，一次滿足清潔、補濕與鎖水保養需求，給肌膚無負擔呵護。

百貨預購、直營門市獨家推出FANCL無添加日常護理加強組 (水盈細緻款/膠原修護款)，原價NT5,000 / NT6,065，優惠價NT4,128 /NT5,130，約82-84折，內含淨膚柔滑潔顏粉50g x1、水盈細緻/膠原修護肌底液30mL x3、水盈細緻/膠原修護乳液30mL x3。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

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★抽獎活動參加方式：

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2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看FANCL周年慶好好買！並留言告訴小編你最想入手哪組～

★獎品內容 ｜ FANCL小禮物*1

★公佈時間 ｜ 2020/9/30

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