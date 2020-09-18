花東在四季皆有不一樣美麗的風景，秋季更是適合漫遊的好季節，可把握機會欣賞一年一度金針花盛放的盛況，或是乘坐特製泳圈在花蓮溪上漂流放空、在太平洋上划立槳看日出、甚至是化身泰山來場樹頂探險，陸海空皆有其特殊的玩法，讓秋遊花東有更多不同的玩樂選擇！

▍1.陸：到花蓮「六十石山」「赤柯山」或一探金針花海的美景

每年的7到9月是金針花盛開的季節，想要到花蓮六十石山與赤柯山欣賞絕美金針花海的旅客，可以參加六十石山金針花季包車一日遊，輕鬆抵達花海盛開之處，漫步在翠綠的山野中，映入眼簾滿山整遍金黃色的花海，隨著微風吹拂，彷彿像一片柔軟的金黃地毯，真是超級療癒。

▍2.陸：到花蓮溪「漂漂河體驗」放空

前進美麗未受汙染今年爆紅的東岸祕境之一花蓮溪，體驗花蓮溪漂漂河活動，順流而下享受花蓮好山好水的縱谷風情，獨有的壯麗與悠閒更是使人拋開平日煩惱，在清透的花蓮溪上放空，乘坐泳圈徜徉在天然的花蓮溪河道，時而悠閒，時而刺激，遵循專業教練的指引，可以安全無慮穿梭於激流中，當個河上航海家，大人小孩都適合。

拋開平日煩惱，在清透的花蓮溪上放空。（圖／品牌提供）

▍3.海：前進太平洋 「划SUP看日出」

在清水斷涯划著獨木舟、SUP，欣賞清水斷崖壯闊的絕壁美景，看著太陽緩緩從遠方升起，乘風破浪前往人跡罕至的清水崖桃花源，以最特殊有趣的角度觀賞這壯闊濱海美景，在不同時段出發更有其不同特色。也可以到台東東海岸體驗SUP、立式划槳，由專業教練於岸上指導教學後，再帶你破浪出海，在海面上感受被高山峻嶺與海岸線包圍的滋味，感受大自然的神奇。

在清水斷涯划獨木舟、SUP，欣賞清水斷崖壯闊的絕壁美景。（圖／品牌提供）

▍4.空：「花蓮樹頂探險」化身泰山，穿梭森林高空中

有想幻想過當泰山自由自在穿梭於森林嗎，參加花蓮樹頂探險體驗活動，將為你帶來歡樂充實的一天，在專業教練的指導幫助下，安全地穿梭於如迷宮般的神祕地景，盡情探索花蓮的大自然寶藏，穿越台灣東部亞熱帶森林的飛索，爬上樹梢欣賞森林全景，只要帶著一顆熱愛冒險的心，充滿驚奇的森林等著你來挑戰。

走進迷宮般的森林，驚嘆於台灣東部多樣豐富的生態圈。（圖／品牌提供）

秋季正是遊花東的好季節，有滿山金針花可以欣賞外，天氣沒有七月的酷熱，更適合走向大自然體驗各式戶外行程，輕鬆欣賞與海相依的海岸山脈及花東縱谷，多元性的體驗及景點讓人想一來再來，一起漫步悠走花東。