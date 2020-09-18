林又立、林可彤自創運動品牌hyphy推出後非常受到歡迎，兩人表示才推出半年品牌就已經「回本」！出席記者會時林又立、林可彤分享了兩人身為MODEL的瘦身秘訣，林可彤已當了媽媽身材依然纖細，想要瘦的人絕對要來看看他們是怎麼維持身材的！

▍1.養成每天運動的習慣

林可彤喜歡做重複性的運動，像是瑜珈、彈力帶，林又立喜歡很多種變化，像跑步、玩SUP，兩人有默契的表示運動應該要盡量是每天的習慣，每天運動5至10分鐘也比一周運動1次然後60分鐘還要好，講求的就是要每天累積運動習慣，才能漸漸看到身體的進步，否則只要一鬆懈，之前累積的肌力或心肺全都會前功盡棄。

在 Instagram 查看這則貼文 Hope Lin 林可彤（@missmisshope）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 1 日 上午 8:45 張貼

▍2.運用小道具提昇運動強度

林又立、林可彤都會運用彈力帶、健身環來提升運動強度，林又立覺得這些運動小道具很適合不想去健身房運動的人，很多人可能會因為懶得去健身房而不運動，或現在因為疫情想避免接觸傳染的風險不想去健身房，他們的自創品牌hyphy推出彈力帶、健身環這些配件都是上網就買得到，還可以看影片示範怎麼運動，體積又很小收納也不會像一般跑步機之類的儀器很佔空間，就算去健身房運動，他們也習慣帶這這些道具，讓運動強度更有感。

在 Instagram 查看這則貼文 林又立 Yuli Lin（@itsyulili）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 7 日 上午 4:07 張貼

林可彤分享彈力帶其實也可以做很多有氧運動，像是做登山式，也就是做平板動作然後做跑的動作，只要加上彈力帶就會更累；也可以在開合跳的時候加彈力帶增加阻力，因此無論是減肥、塑身、雕塑體態或只是想純運動維持健康都可以用彈力帶來運動，也因為這是兩人最常用的運動道具，因此創hyphy的時候首發產品才會是彈力帶。林又立分享挑彈力帶的秘訣，第一就是氣味，如果打開有刺鼻不舒服的味道建議就是直接退貨，這種彈力帶一開始的觸感和使用感可能和其他彈力帶差不多，但是用一陣子就是比較容易裂開，有些還會變得黏黏的，還不如一開始就使用品質好的，沒異味又能用比較久。

在 Instagram 查看這則貼文 Hope Lin 林可彤（@missmisshope）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 29 日 上午 7:06 張貼

▍3.挑對食物吃

林又立、林可彤分享他們其實還是會吃甜點，但會搭配飲食控制，會注意不要攝取過量的卡路里，重要工作前就會搭配「168飲食法」。林可彤表示想要瘦一定要很挑東西吃，像他運動完一定只吃高蛋白的食物，例如牛肉湯、雞胸肉，因為運動完那餐很重要，吃什麼身體馬上吸收，如果不吃高蛋白剛剛做的就白費了！

在 Instagram 查看這則貼文 林又立 Yuli Lin（@itsyulili）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 20 日 上午 12:40 張貼

很多女生以為蔬果類食物很健康，在減肥時就不忌口，林可彤提醒果汁可能比珍珠奶茶還胖，因為糖分很高，減肥期間真的要注意，蔬果不是可以隨便吃的，要吃水果一定要挑低熱量的，像是芭樂、蘋果、奇異果這些比較不甜的，只要開始注意飲食體型就會改變很多！

▍4.注重日常姿勢矯正

林可彤表示許多人姿勢不良就會導致體型不好看，像是駝背時肚子就容易凸出來，尤其是生過小孩的媽媽，在育兒的時候特別容易姿勢不正確，而讓背後的肉變厚，看起來就會虎背熊腰，瞬間老5歲！所以林可彤提醒一定要注意自己的姿勢，隨時檢查自己的耳朵有沒有在肩膀正上方，很多人的耳朵長期都在肩膀前方，這樣子背就會厚起來，若想要改善背部體型，可以搭配彈力帶來訓練背後的肌肉，肩胛骨有力就能把身體拉起來，讓姿勢變正確，人也會看起來年輕、纖細許多。