烤肉聚餐、中秋送禮、採購食材一向是消費者過中秋考量的三大要點，瞄準年度最大烤肉商機，乾杯集團旗下兩大燒肉品牌乾杯、老乾杯推出「好肉十享和牛團圓餐」，自有生鮮電商「乾杯超市」則主打中秋烤肉一箱帶著走「和牛禮盒」，並獨家開賣「乾杯燒肉醬」，讓消費者在家就能享受乾杯美味！

全台最會炒熱氣氛的「乾杯燒肉居酒屋」於9月24日至10月11日期間推出「中秋好肉派對套餐」雙人2,299元、三人3,299元、四人4,299元+10%服務費。以MBS7-9+澳洲和牛為主，精選10款珍稀肉品，包含人氣厚切牛舌、特選牛五花、牛五花、上等角切、和牛大腸、西班牙Bellota伊比利豬雙拼，以及市場稀少且費工的牛黃喉、牛舌下製成的彈牙角切與雞頸肉，都是一般燒肉店難以品嚐到的美味。澎派的肉品組合搭配乾杯自家製泡菜、脆脆蘿蔔沙拉享用，還有北海道生食級干貝與使用頂級和牛製成的日式辣燉煮牛筋、特製和牛咖哩飯，豐盛的美味與歡騰的氣氛，最適合約三五好友一起大口吃肉、痛快喝酒，狂歡中秋！

乾杯燒肉居酒屋於9月24日至10月11日期間推出「中秋好肉派對套餐」。（圖／邱映慈攝影）

標榜「成熟大人的燒肉聖地」的「老乾杯」同步「中秋佳節豪牛套餐」每位2,099元+10%服務費，最低2人起。主打老饕首選，一餐品嚐A5級日本和牛、MBS7-9+澳洲和牛、西班牙Bellota等級伊比利豬3大夢幻肉品，共10種頂級肉品的奢華滋味。以乾杯自家製泡菜、本日沙拉、涼拌毛肚三道清爽前菜開場，再品一口結合海陸風味的鮭魚親子和牛壽司，主菜推出「和牛海陸燒肉拼盤」包含日本和牛牛排、熟成冷藏牛舌、名物紛雪燒、特選和牛附一口白飯、上等牛五花、牛五花、伊比利豬3拼9款肉品，搭配虎蝦與北海道生食級干貝。套餐附上招牌雞釜飯、飲品與甜點。在摩登的和風氛圍中，由一流的專人燒烤服務，適合攜全家大小團圓享用。同時為不吃牛的客人準備以伊比利豬為主的「中秋佳節豐盛套餐」選擇，每位1,888元+10%服務費。

老乾杯同步「中秋佳節豪牛套餐」。（圖／邱映慈攝影）

此外，乾杯燒肉居酒屋與老乾杯狂歡中秋不停歇，於10月1日至10月4日全臺店鋪加開下午營業時間，其中乾杯中山店、敦南店、安和Bar與老乾杯台中市政店皆延長營業時間，最晚至凌晨2點，夜貓族想半夜吃燒肉別錯過！

乾杯派對燒肉禮盒。（圖／邱映慈攝影）

強調「中秋烤肉一箱帶著走」，乾杯集團自有生鮮電商「乾杯超市」主推「乾杯派對燒肉禮盒」售價2,899元與「老乾杯奢華燒肉禮盒」售價3,899元，分別以MB8+澳洲和牛、A5日本和牛為主打，搭配西班牙伊比利豬組合成6種嚴選頂級肉品，並附上人氣乾杯燒肉萬用醬、椒鹽粉。不管與好友團聚烤肉，或中秋送禮都十分推薦！即日起至9月30日購買任一「燒肉禮盒」享免運費，前100名再享加1元加購「美國PRIME肋眼牛排」價值629元。乾杯超市也獨家開賣人氣「乾杯燒肉萬用醬」售價199元/250ml、149元/155ml，鹹甜甘口令人回味無窮，不僅是今年烤肉必備的人氣醬汁，更有多種料理用途，可用於壽喜燒、燒肉飯、炒麵等，是烹調料理的好幫手，今年就用乾杯出品美味迎接中秋節吧！