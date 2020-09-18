南韓「性感小野馬」泫雅，原定上個月將推出新專輯《GOOD GIRL》，卻因「血管迷走神經性暈眩」病症加重而全面停工專心接受治療。而先前她為知名內衣品牌所拍攝的形象照，近日在網路上陸續公開，泫雅也在個人社群平台上曬出辣照，吸引粉絲的目光。

泫雅2年前因認愛小兩歲師弟金曉鐘（Dawn）而遭到前東家踢出，後來一同簽入PSY大叔所經營的經紀公司「P NATION」後，兩人便愛得更高調羨煞眾人。但在去年公開憂鬱症及「血管迷走神經性暈眩」病史後，大家才知道她長期以來的壓力及痛苦，後來也還是因為壓力大讓病情加重不得不在發片前喊卡。

而不久前，她為知名內衣品牌「CalvinKlein」所拍攝的新一季形象照在近日釋出，只見泫雅換上多套內衣，辣秀渾圓美胸與結實的身材線條，令粉絲們直噴鼻血，短短一天便吸引超過75.7萬人按讚。

在 Instagram 查看這則貼文 Hyun Ah（@hyunah_aa）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 15 日 下午 11:44 張貼

另外，金曉鐘（Dawn）這次也一同加入的代言，結實的肌肉線條配上燦爛的笑容同樣得到網友們的一致讚賞，紛紛留言「這一對真甜」、「姐姐真材太好了」、「太好看了！期待美女健康回歸」。