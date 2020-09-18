今年初自行宣布「脫英」的哈利王子與梅根，移居美國後依然是媒體追逐的焦點。9月15日哈利王子迎來36歲生日，威廉王子與凱特王妃依照往日習慣於官方IG平台上公開祝福，但這次所挑選的照片竟然3缺1沒有梅根，令不少網友認為另有含義。

哈利王子與梅根即使已定居美國恢復平民生活，但新聞依然不斷先是推出自傳《尋找自由》公開英國皇室內幕，還傳出兩夫妻為了生活將與影視片商Netflix合作，推出記錄片、兒童節目等等的內容，甚至刻意避開不讓女王知道以免受到阻擋，再度引發外界熱烈討論。

在 Instagram 查看這則貼文 Meghan Markle Source（@meghanmarklesource）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 24 日 上午 7:42 張貼

而對於弟弟的後續行動始終沒有對外表態的威廉王子夫婦，15日一早依然在官方IG上貼出文字「Wishing a very happy birthday to Prince Harry today! 🎂🎈」送上滿滿的祝福，但眼尖的粉絲發現，有別於梅根生日時所PO出的4人合照，這次貼出只有威廉王子與哈利王子及凱特王妃一同在跑道上開心競賽的畫面。

沒想到一張單純的「3人合照」卻引來大批網友留言表示「太有趣了！竟然沒有梅根」、「沒有梅根時都很開心」、「哈利不是王子了」、「沒有梅根沒有哭泣」、「哈利別跑了回家吧！」引發熱議。