31歲南非超模坎蒂絲史汪尼普（Candice Swanepoel）以177cm高挑身材、姣好臉蛋走紅，外號「糖糖」的她是維多利亞的秘密天使的一員，縱使已經生了兩個小孩依舊擁有前凸後翹好身材，近日她以一身挖腰裝登上時尚雜誌，展現天生的自然健美線條。

坎蒂絲近期登上時尚雜誌《Harper's Bazaar》9月刊雜誌，她以一襲白色貼身洋裝出場，這套在側面採取挖空設計，將她零贅肉的纖腰完美呈現，凹凸有致的ㄦ字腰有著驚人線條，另一套則換上輕鬆的背心、熱褲，展現超模氣勢。

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坎蒂絲從五官到身材都充滿野性美，光是封面照就讓她的曲線一覽無遺，瞬間引發粉絲們熱議：「女王駕到」、「竟然已經生兩個了」、「瘦得剛剛好」、「時尚腰精」、「美糖太過分」等。

在 Instagram 查看這則貼文 Candice Swanepoel（@angelcandices）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 31 日 上午 9:56 張貼

除了積極在時尚圈打滾，坎蒂絲更從2017年開創女性泳裝品牌「Tropic of C」，崇尚以簡約的設計來呈現女性的自然美，目前已成為不少歐美名人及網紅熱愛的品牌，堪稱超模界最強老闆娘。