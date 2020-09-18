準備為衣櫃換季囉！知名流行女裝品牌AIR SPACE連續兩年夏季推出「獨家三專利」整形級喬奶神器比基尼，受廣大消費者喜愛並狂銷萬件，許多民眾更是大方在FB、IG、DCARD等社群平台上，大秀清涼泳裝照，而此款專利型比基尼的整形級爆乳效果，也成為網友熱烈討論的話題！

AIR SPACE乘勝追擊捉住消費者胃口，再推出主打五項支撐專利型的秋冬單品「零修圖翹臀顯瘦褲」，強調360度完美零死角，讓女孩輕鬆享受無痛整形級的超模身材，AIR SPACE「零修圖翹臀顯瘦褲」全尺碼共12種選擇，讓骨架嬌小的小隻女、身材高挑的長腿女，以及中大尺碼的棉花糖，所有身形的女孩擁有變美的權力，找到屬於自己的完美長褲。

身高155到165，體型S-3XL，12段全尺碼供應(品牌提供)

擁有5項專利技術AIR SPACE顯瘦褲，褲頭使用高彈力的橡筋材質，將「褲頭加寬7.62公分」除了增加穿著舒適度，更重要的是，能把縮不起來的小腹贅肉藏好藏滿，此外，AIR SPACE透過隱藏式的鬆緊設計，解決女孩腰圍不合的困擾，不論站著蹲著，都讓褲子完美貼身不走光！

腰背下方的「深V裁片設計」車縫，可通殺寬臀和直筒腰的煩惱，拉提了臀部視覺位置，展現完美腰臀比，使腰看起來更纖細，臀看起來更精巧！

長褲後方口袋側邊的橫向「立體塑臀摺線」，能將兩側臀肉往中間集中，解決屁股扁塌下垂的問題，打造出4D立體蜜桃臀型。

「修身、翹臀、顯腿長」機能再升級！(品牌提供)

AIR SPACE研發出屁屁口袋的黃金比例，拉近兩口袋間的距離，向上拉提臀峰位置，讓屁屁看起來集中精實！光是在腰臀比上，AIR SPACE就費盡心思，不放過任何小細節，就是要幫女孩們的屁屁來場造山運動，讓大家輕鬆擁有飽滿彈性的真理臀！

最後的修身關鍵，就在於逆天的長腿視覺，褲子側邊前傾的「魔軌車縫設計」，為女孩終結密大腿和粗腿的困擾，使腿圍視覺變窄，達到削骻及遮臀的效果，拯救各種不完美的腿型；搭配極高腰的褲型設計，讓腿長無限延伸，打造胸以下都是腿的視覺比例，讓女孩整體身型更為勻稱！

此款5專利的顯瘦褲，共推出3種款式，包含超修飾腿型的「窄管褲」、四季皆流行的「喇叭褲」，和經典且不挑身型的「A字褲裙」。即日起，凡於各大通路/網路購買者，AIR SPACE提供「顯瘦翹臀保證」，挑戰全台最長驗貨時間，破天荒將產品鑑賞期拉長至45天，是一般商品的6倍之久，更鼓勵民眾下單多尺碼到府試穿，凡保持商品全新且包裝完整者，即可享有無條件退貨的服務！AIR SPACE官網及全台19間實體門市、蝦皮商城、YAHOO購物中心正式開賣！