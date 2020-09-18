Melvita粉紅胡椒曲線美體組。（Melvita提供）

Melvita矢車菊花粹400ml，1780元。（Melvita提供）

Melvita粉紅胡椒美體霜170ml，1880元。（Melvita提供）

Melvita鈴蘭摩洛哥堅果油50ml (限週慶香氛限定禮盒購買不單售)。（Melvita提供）

法國有機保養品牌Melvita蜜葳特贏週慶，除了全品項9折、會員85折之外，還有多樣的限量新品、大容量限定版，今年特別與台灣咖啡名店RUFOUS聯名推出，全台限量650組讓大家都能以最具療癒幸福感的禮盒與咖啡香，怦然心動粉紅繃帶霜新上市，限量推出「粉紅胡椒曲線美體組」內含新品、粉紅油、人氣回歸小粉紅杯、秒速收納 打造話題美體組合。

MELVITA獨家跨界與榮獲旅遊指標平台《Big 7 Travel》評選為台北Best 2最佳咖啡館RUFOUS聯名禮盒」，收錄全球首賣限量「鈴蘭摩洛哥堅果油」，搭配台灣咖啡名店RUFOUS精選五款濾掛咖啡所打造香氛限定禮盒，入手即享67折優惠。

全新推出秋冬纖體話題的粉紅繃帶霜－「粉紅胡椒美體霜」、重量級明星花粹雙星登場400ml大容量登場。

專櫃保養與開架保養相繼推出緊緻保養以及按摩工具，讓追求輪廓線條或是身體線條的人趨之若鶩，愛美不再是女性專利，不分男女都希望能HOLD住青春曲線，醫美業者看好市場推出相關課程，久明診所引進「倍達樂BTL磁波刺激儀」，備受名人喜愛，就連男神王陽明也是愛用者，「倍達樂BTL磁波刺激儀」機型搭配專用特製探頭，貼合固定在指定部位，如果鎖定腹肌位置，開啟能量設定後即能感受到「專利HIFEM」鍛練腹部肌肉的強度，診所建議一週兩次，每次施打為30分鐘，若能搭配飲食、運動，腹部線條不再是夢想。