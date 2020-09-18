3INA親肌LIFE保養系列主圖。（3INA提供）

李國毅出席DrCink台中大遠百櫃位活動。（DrCink提供）

戲劇男神李國毅被封為Dr.Cink「榮譽社長」，他表示，在有重要活動，或是大型表演要出席前，都會密集加強保養自己的肌膚，像是去角質，敷面膜，讓自己展現最好的狀態。 運動員出身的他，平日除了維持運動的好習慣，鍛鍊身材之外，對於肌膚的保養也是很有自己一套哲學，尤其是拍戲常常需要捕捉近距離的畫面，男藝人的保養可是不會比女藝人少。

李國毅表示，雖然自己的膚色不算黑，但是因為工作需求，常常需要熬夜，拍戲的時候也很常外景工作一整天，反覆日曬加上作息不正常，肌膚很常暗沉蠟黃，沒有光澤，自己的肌膚其實算是有敏感肌，不太能嘗試帶有酸類的美白成分，這款Dr.Cink的新品「超科技雙層肌光美白露」就非常適合他。

3INA推「親肌LIFE保養系列」從深層卸妝、保濕噴霧到潤色護唇膏，全系列7樣商品，主打均衡輕食、減法保養概念，採用天然無負擔植萃成分，即日起全台任一3INA專櫃，購買「親肌LIFE超膜潤澤卸妝油」或「親肌LIFE淨透潔顏凝膠」即贈送「3INA小臉按摩毛孔刷」，數量有限，送完為止。