Nespresso首席咖啡品牌大使Ximena 分享：「咖啡處理是一道迷人的工法，能展現各地咖啡農為了順應當地氣候，精益求精而發展出獨具特色與智慧的專業處理技藝，呈現最完美的咖啡風味。」今年9月Nespresso再展精湛工匠技藝，推出經3年時光淬鍊匠心限量之作「蘇門達臘熟成咖啡」(AGED SUMATRA)。

精心揀選過的頂級咖啡產自於蘇門達臘北部亞齊省加佑山(Gayo Mountain)周邊高地，當地咖啡農普遍採用印尼獨有的濕剝法 (giling basah)處理咖啡果實；咖啡農在處理步驟中又加入巧妙的手法，為這些經濕剝法處理的阿拉比卡豆帶來口感上的變化。

自2016年起，咖啡生豆被貯置於透氣的麻布袋中長達三年之久，咖啡工匠每隔三個月便會開袋檢查生豆狀態，以手工謹慎細心地翻動咖啡豆確認熟成度一致，再縫合裝袋繼續靜置三個月，反覆動作直到呈現完美熟成風味。如此繁雜的工匠步驟，全程以手工處理，過程沒有絲毫怠慢。歷經三年的匠心工序及時光淬鍊，如同包裝上印製的2016精選年份標章獨特且珍貴。

蘇門達臘熟成咖啡帶有獨特烘烤香氣，以及層次豐富的可可與煙草香氣，尾韻呈現鮮明的雪松木質香與辛香調；加入牛奶調製成一杯拿鐵瑪奇朵更可絕妙地釋放出奶油餅乾的穀物香氣，呈現出爽口香甜且令人愉悅享受的美味咖啡，喜愛牛奶咖啡的愛好者絕不容錯過！

「蘇門達臘熟成咖啡」歷經三年的匠心工序及時光淬鍊(圖/品牌提供)

2016年上市的盧安達咖啡(Umutima wa Lake Kivu Rwanda)再次限量回歸！此款帶有十足迷人香氣與鮮明果香特性的阿拉比卡咖啡，源自於盧安達基伍湖 ( Lake Kivu )沿岸的咖啡種植社區，當地咖啡農以手摘法採收熟成度適中的咖啡果實，並採用水洗法進行處理，最後以人工揀選方式確保選出最優質的咖啡豆。如同其命名「UMUTIMA wa Lake Kivu」，源自於盧安達母語的「心」，象徵著傑出的咖啡農始終如一的熱情專注，並期待滿足鑑賞者對完美口感的極致追求。

在非洲豔陽下成熟的盧安達咖啡明亮多汁帶有柑橘香調與清爽口感，在細細品嚐後，細膩的咖啡餘韻更彰顯其風味。萃取一杯Espresso（40毫升濃縮咖啡）或Lungo（110毫升大杯咖啡）飲用，最能品鑑其完美香氣！