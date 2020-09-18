台灣女星阿喜（林育品）過去以「宅男女神」封號出道，長相甜美的她卻有著超犯規身材，光靠著豐滿美胸就吸引大票男粉絲追隨，高人氣的她除了廣告代言及偶像劇戲約不斷，個性大方不做作的搞笑風格也讓她晉升綜藝節目寵兒。

近日，阿喜趁著好天氣出遊，搭船前往近期最夢幻的打卡景點－龜山島牛奶海放風，身材火辣的她也不忘拍照跟粉絲們分享，只見她換上一套黑色連身泳裝，正面開深V，大秀白皙渾圓的雙球，超狂的32F、24、35惹火三圍讓畫面超養眼，也讓她的討論度再度飆升。

在 Instagram 查看這則貼文 阿喜 林育品（@joyshishi777）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 13 日 上午 8:25 張貼

之所以會穿出連身泳裝，阿喜表示，是因為自己在節目《綜藝玩很大》中弄濕比基尼，還沒乾就等不及衝出海，才會派出「游泳池版泳衣」，不過火辣度絲毫不減，完全靠好身材成功駕馭。

在 Instagram 查看這則貼文 阿喜 林育品（@joyshishi777）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 3 日 下午 10:03 張貼

不過照片中，清晰可見阿喜的左右兩邊大腿內側都有著深色瘀青，紛紛引發粉絲關切：「看起來也太痛了吧」、「瘀青太搶戲」、「烏青的地方 也太像練鋼管了吧」、「摔倒了不要緊，人沒事就好，依然還是漂亮」，她則親自回應：「瘀青是玩遊戲太瘋弄的哈哈哈哈哈笨死了」。